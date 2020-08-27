В Туркестанской области ликвидирована финансовая пирамида

Туркестан. 26 августа. Kazakhstan Today - В ходе оперативно-розыскных мероприятий в городе Жетысае полицейские пресекли деятельность финансовой пирамиды, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба департамента полиции Туркестанской области, данный факт зарегистрировали по части 3 статье 217 УК РК "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой". В рамках расследования были проведены обыски в офисе организации, где изъяты документы, оборудование, компьютеры и другие вещественные доказательства. В полицию с заявлением обратились 74 человека, жители Жетысайского, Махтааральского и Шардаринского районов. Полицейские не исключают вероятность того, что количество потерпевших может возрасти. Сумма ущерба устанавливается.

20 августа из Шымкента в отдел полиции доставили директора ТОО, жительницу Жетысайского района, подозреваемую в создании пирамиды. Задержаны также две ее подельницы, жительницы Махтааральского района. В настоящее время досудебное расследование по уголовному делу продолжается. Подозреваемые находятся под стражей.

24 августа сообщалось о ликвидации финансовой пирамиды в Карагандинской области. Также 24 августа МВД экстрадировало из Минска организатора финансовой пирамиды, обманувшую казахстанцев более чем на 1 млрд тенге.

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