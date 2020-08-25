МВД экстрадировало из Минска мошенницу, обманувшую казахстанцев на 1 млрд тенге

Нур-Султан. 24 августа. Kazakhstan Today - МВД экстрадировало из Минска организатора финансовой пирамиды, обманувшую казахстанцев более чем на 1 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

Гражданка России Ольга Клейнард обвиняется в организации одной из крупнейших финансовых пирамид Questra World. Клейнард курировала действия мошенников на территории Казахстана, сообщает Polisia.kz

В результате схем аферистов были обмануты тысячи казахстанцев, а сумма причиненного ущерба составила более 1 млрд тенге. Ее удалось задержать на территории Республики Беларусь. Накануне она была доставлена в город Нур-Султан. В настоящее время подозреваемая водворена в СИЗО.





По уголовному делу о группе компаний Questra World ранее сотрудниками МВД РК были задержаны восемь лиц. Четверо из них - граждане Казахстана, которые являлись директорами региональных филиалов финансовой пирамиды. Схема мошенников работала с помощью веб-сайтов, на которых размещалась информация о продаже вымышленных видов инвестиционных портфелей. Злоумышленники обещали гражданам прибыль от инвестиций до 300% годовых. Установлено, что финансовая пирамида Questra World действовала еще в нескольких странах.

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