Подозреваемый в развращении девочки в Шымкенте состоит на учете в психдиспансере - полиция

Шымкент. 4 октября. Kazakhstan Today - Подозреваемый в развращении девочки в Шымкенте состоит на учете в психдиспансере, сообщили в городском департаменте полиции, передает Kazakhstan Today.

По заявлению жителя города о развращении малолетней девочки департаментом полиции зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 124 УК РК. По результатам судебно-медицинской экспертизы на теле несовершеннолетней девочки телесных повреждений, характерных для действий сексуального характера, не установлено. Согласно сведениям психоневрологического диспансера, подозреваемый состоит на учете. В целях определения опасности для общества следствием в отношении него назначена судебно-психиатрическая экспертиза", - сообщила пресс-служба ведомства.

В полиции добавили, что в ходе расследования заявлений от других лиц в отношении этого же лица в посягательствах на половую неприкосновенность детей не поступало.

Дело находится на контроле прокуратуры и департамента полиции города. Иные подробности уголовного дела не подлежат разглашению в интересах следствия.

Напомним, жители одной из улиц Шымкента района Хамза требуют изолировать подозреваемого в развращении ребенка , сообщал портал vera.kz. По словам местных жителей, инцидент произошел 14 сентября. Недалеко от дома, около 5 часов дня, к 9-летней девочке приставал взрослый сосед. Уже позже бабушка ребенка узнала, что мужчина дал девочке подержать ящерицу, а когда она отвлеклась, он залез к ней в трусики. Все это увидел соседский 8-летний мальчишка. Он и позвал на помощь взрослых.

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