В Костанае подозреваемый в убийстве родственника чемпион мира по боксу арестован на два месяца

Он подозревается по пункту 3 части 2 статьи 99 УК РК. Это убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии", - сообщает пресс-служба Костанайского областного суда.
О задержании чемпиона стало известно 12 июля. Муканова подозревают в убийстве мужа собственной сестры, 32-летнего Серика Пшенбаева. По данным следствия, погибшему нанесли несколько ножевых ранений.
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