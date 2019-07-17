В Костанае подозреваемый в убийстве родственника чемпион мира по боксу арестован на два месяца

Костанай. 16 июля. Kazakhstan Today - Костанайский районный суд удовлетворил ходатайство о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца в отношении чемпиона мира по боксу Аслана Муканова, подозреваемого в убийстве мужа своей сестры, передает Kazakhstan Today.

Он подозревается по пункту 3 части 2 статьи 99 УК РК. Это убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии", - сообщает пресс-служба Костанайского областного суда.

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