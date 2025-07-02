Подростка жестоко избили толпой в Алматы
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Алматы. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Подростка жестоко избили толпой в Турксибском районе города Алматы, сообщает пресс-служба департамента полиции мегаполиса.
По данному факту управлением полиции Турксибского района возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся оперативные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к инциденту", - проинформировали в полиции.
В департаменте заверили, что действиям каждого из них будет дана правовая оценка и приняты меры в соответствии с действующим законодательством Казахстана.
Ранее информация о жестоком избиении парня распространилась в Сети. В частности, как сообщает инстаграм-паблик krisp_almaty, инцидент произошел 28 июня рядом с парком на Сейфуллина.
Сейчас подросток находится в больнице с переломом носа и сотрясением мозга", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" в Бостандыкском районе Алматы на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазу парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.