Похищенное во время январских беспорядков оружие нашли в Атырау   

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Караганда. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Проведена специальная операция по пресечению криминальной деятельности преступной группы, которая на протяжении длительного времени негативно влияла на криминогенную обстановку в Карагандинской области, - Проведена специальная операция по пресечению криминальной деятельности преступной группы, которая на протяжении длительного времени негативно влияла на криминогенную обстановку в Карагандинской области, информирует Polisia.kz.





Сообщается, что в органы полиции доставлено 40 фигурантов. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.





Члены данной группы неоднократно устраивали криминальные разборки с применением огнестрельного оружия, дерзко нарушая общественный порядок. Численность группировки, по оперативным данным, составляет около 50 активных участников, в том числе бывшие сотрудники правоохранительных органов, а также работники охранных организаций", - проинформировали в полиции.





Подчеркивается, что между лидером и членами группы имелась четкая иерархия с распределением ролей каждого. Соблюдались меры конспирации.









В результате проведенного комплекса специальных и оперативно-розыскных мероприятий вскрыта многоуровневая система хищений товарно-материальных ценностей на крупных промышленных объектах указанного региона, в том числе АO "АрселлорМиттал Темиртау".





Также установлена причастность членов группировки к ряду нераскрытых тяжких и особо тяжких преступлений - это вымогательства, причинение тяжкого вреда здоровью, покушение на убийство и хулиганства.





В ходе спецоперации проведено более 100 обысковых мероприятий, изъято 9 единиц огнестрельного оружия, около 200 боеприпасов, гранатомет, тротил, гранаты, документация и поддельные печати, религиозная литература, крупная сумма денежных средств, движимое и недвижимое имущество, а также специальные технические средства для прослушивания удаленным доступом.



