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Покойный глава профсоюза признан виновным в покушении на убийство гендиректора "Казахмыса"

09.09.2020, 09:19 6049
Караганда. 9 сентября. Kazakhstan Today - Карагандинский суд вынес приговор покойному председателю профсоюза "Касіпкорган". Тогызбая Тажбенова посмертно признали виновным в покушении на убийство гендиректора горно-обогатительного комплекса корпорации "Казахмыс", передает Kazakhstan Today.
 
По данным телеканала КТК, на разбирательстве дела в суде настояла семья умершего. По их мнению, в официальной версии много нестыковок: к примеру, на ноже с места преступления были обнаружены отпечатки не только Тажбенова, но и других. Однако следствие не приняло это во внимание. 
 
Само преступление произошло в конце января. По версии гособвинителя, председатель профкома пришел к директору с охотничьим ружьем и двумя ножами, которые спрятал в пиджаке. Зайдя в кабинет, начал стрелять, промахнулся и схватился за нож. Гендиректор получил ранение в спину. Его подчиненный был ранен в живот. По словам участников конфликта, после этого Тажбенов вонзил нож себе в грудь. Мотивом, по мнению следствия, стали некие производственные претензии, отмечается в сюжете. 
 

Суд пришел к выводу о виновности Тажбенова в совершении инкриминируемого правонарушения. В частности, его вина была доказана показаниями потерпевшего Минигулова, свидетелями, то есть очевидцами данного преступления. Более того, согласно показаниям эксперта, проводившего данные исследования, на момент совершения противоправных деяний Тажбенов не находился в состоянии аффекта", - сообщил судья, координатор по работе со СМИ Бекзат Шалгимбаев.

 

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