Полицейские Кокшетау задержали нелегальных продавцов лекарств

Кокшетау. 10 июля. Kazakhstan Today - В Кокшетау полицейскими с поличным задержали местных жителей, занимавшихся незаконной реализацией лекарственных препаратов, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба ДП Акмолинской области, 8 июля сотрудники криминальной полиции пресекли незаконную деятельность 41-летнего местного жителя, занимавшегося реализацией лекарств по завышенной цене. При этом мужчина не имел при себе каких-либо разрешительных документов.

При осмотре места жительства подозреваемого, полицейские обнаружили и изъяли деньги, а также различные медпрепараты.

Второй факт незаконной продажи медикаментов был пресечен 10 июля сотрудниками подразделения по противодействию наркопреступности. Задержание подозреваемой с поличным стражи порядка провели сразу же после совершения коммерческой сделки по продаже лекарств.

В рамках проведения следственных действий у 23-летней жительницы Кокшетау изъят пакет, в котором находились лекарственное средство "Цепим", а также деньги, вырученные с продажи.

По всем фактам возбуждены досудебные производства по статье 214 УК РК (Незаконное предпринимательство).

В ДП региона также сообщили, что в период с 5 по 10 июля выявлено 6 таких нарушений, в том числе 4 факта в Кокшетау и по одному в Бурабайском и Шортандинском районах. По итогам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято почти 1300 упаковок различных лекарственных препаратов.

Полицейские просят жителей области сообщать в правоохранительные органы об известных им фактах незаконной продажи медикаментов.

10 июля в квартире жителя Атырау изъято 43 тыс. медицинских масок.

Павлодарскими полицейскими выявлено восемь фактов незаконной реализации лекарственных препаратов.

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