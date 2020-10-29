Полицейские списывали правонарушения из базы "Сергек" в Нур-Султане

Нур-Султан. 28 октября. Kazakhstan Today - Возбужден ряд уголовных дел в отношении должностных лиц Центра оперативного управления столичного департамента полиции, которые на систематической основе списывали правонарушения из базы "Сергек". Об этом рассказал руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Нур-Султану Шынгыс Кабдула, передает Kazakhstan Today.

По словам Шынгыса Кабдулы, подозреваемые вносили искаженные данные в Единый реестр административных правонарушений, зафиксированных камерами "Сергек", на систематической основе уводивших правонарушителей от ответственности.

Он также проинформировал, что должностные лица территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе по Нур-Султану на системной основе осуществляли поборы с предпринимателей на столичных рынках, "за непривлечение к административной ответственности при отсутствии сертификатов соответствия на реализацию сельхозпродукции и за общее покровительство".

Кроме того, ведется досудебное расследование в отношении группы лиц, которые в столичном спецЦОНе организовали выдачу фиктивных свидетельств об окончании автошкол для получения водительских удостоверений.

Всего, по словам руководителя департамента антикоррупционного агентства, за 9 месяцев ведомством зарегистрировано 177 досудебных расследований, или 68% от общего числа находящихся в производстве (260).





Напомним, начато расследование в отношении группы лиц, которые организовали незаконную выдачу водительских удостоверений через специализированный ЦОН Нур-Султана.

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