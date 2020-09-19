Более 2 тыс. водителей незаконно получили права в Нур-Султане

Нур-Султан. 18 сентября. Kazakhstan Today - Антикоррупционной службой по городу Нур-Султану начато расследование в отношении группы лиц, которые организовали незаконную выдачу водительских удостоверений через Специализированный ЦОН Нур-Султана, передает Kazakhstan Today.

Подозреваемые за вознаграждение от 80 тыс. до 120 тыс. тенге незаконно выдавали права, используя фиктивные медсправки и свидетельства об окончании автошкол, без фактического обучения граждан, сдачи теоретических и практических экзаменов.

Установлена выдача свыше 2 тыс. водительских удостоверений за непродолжительный период", - рассказали в Агентстве РК по противодействию коррупции.





В ходе обысков изъяты 7 печатей школ, 479 бланков свидетельств об окончании и фиктивные медицинские справки формы-№086 с проставленными подписями и печатями врачей, без заполнения анкетных данных лиц.

В ведомстве отметили, что владельцы таких удостоверений являются потенциальными нарушителями правил дорожного движения, а их действия могут повлечь за собой тяжкие последствия для участников дорожного движения.

В отношении главного фигуранта мнимых автошкол санкционирована мера пресечения "содержание под стражей" сроком на 2 месяца. Расследование продолжается", - рассказали антикоррупционщики.

Окончательные решения с определением степени виновности подозреваемых лиц по вышеуказанным уголовным делам будут вынесены судами.

Иная информация в интересах следствия в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

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