Полиция Алматы: жертва избиения и попытки изнасилования письменно отказалась от претензий к одному из обидчиков

Алматы. 6 января. Kazakhstan Today - Жертва избиения и попытки изнасилования в Алматы в день своего обращения в полицию письменно отказалась от претензий к одному из обидчиков, заявили в полиции, передает Kazakhstan Today.

Департамент полиции города Алматы сообщает, что 29 декабря 2019 года в управление полиции Турксибского района обратилась гражданка Ж. по факту избиения и попытки изнасилования. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по части 3 статьи 24 УК РК и статье 120 УК РК. С целью раскрытия данного преступления, а также проведения комплекса оперативных и следственных действий незамедлительно была создана следственно-оперативная группа. Все участники инцидента были установлены, с ними проводятся следственные действия", - проинформировали в пресс-службе департамента полиции Алматы.

Для установления степени тяжести телесных повреждений, полученных потерпевшей Ж., назначена судебно-медицинская экспертиза.

Вместе с тем следует отметить, что потерпевшая в день своего обращения в полицию написала встречное заявление, отказавшись от претензий к гражданину С.", - подчеркнули в полиции, добавив, что расследование по данному факту продолжается.

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