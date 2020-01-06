Система Orphus

В Алматы мать троих детей жестоко избили и пытались изнасиловать

05.01.2020, 17:10 11071
В Алматы мать троих детей жестоко избили и пытались изнасиловать
Алматы. 5 января. Kazakhstan Today - В Алматы женщину вызвали на работу для получения зарплаты, но вместо этого жестоко избили и пытались изнасиловать, передает Kazakhstan Today.
 
О происшествии сообщается на станице Facebook движения Немолчиkz.
 

Женщина, мама троих детей, зарабатывала на ремонте помещений. Левкас, покраска, побелка. 29 декабря, вечером, ей позвонили с работы и сказали приехать за з/п", - говорится в сообщении.

 
Отмечается, что женщина приехала за деньгами на объект. 
 

Один из рабочих, находясь в алкогольном опьянении, начал приставать к ней и распускать руки. Его брат в это время находился рядом. Видя эту ситуацию, он вышел и прикрыл двери, оказывая пособничество старшему брату. Женщина начала кричать и звать на помощь, за это была жестоко избита. Она успела позвонить своим родственникам, и они вызвали полицию. Полиция приехала за 16 минут, но на потерпевшей уже не было живого места, и ее уже практически успел раздеть подозреваемый", - сообщает Немолчиkz.

 
По информации правозащитников, в полицейском участке пострадавшая потеряла сознание. Приехавшие медики скорой помощи отвезли ее в больницу, где снова была потеря сознания. 
 
Вместе с тем, по заявлению Немолчиkz, следователи "пытались примирить потерпевшую", а подозреваемые братья находятся на свободе.
 
В свою очередь, в пресс-службе департамента полиции Алматы проинформировали, что по данному факту проводится расследование.
 

В управлении полиции Турксибского района в соответствии с частью 3 статьи 24 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и статьей 120 (Изнасилование) УК РК было начато досудебное расследование, в рамках которого проводятся следственные действия с соблюдением принципов объективности, всесторонности и полноты проводимого расследования", - сообщили в полиции. 

 
Напомним, что в конце 2019 года президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал закон, ужесточающий ответственность за изнасилование
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая