В Алматы мать троих детей жестоко избили и пытались изнасиловать

Алматы. 5 января. Kazakhstan Today - В Алматы женщину вызвали на работу для получения зарплаты, но вместо этого жестоко избили и пытались изнасиловать, передает Kazakhstan Today.

О происшествии сообщается на станице Facebook движения Немолчиkz

Женщина, мама троих детей, зарабатывала на ремонте помещений. Левкас, покраска, побелка. 29 декабря, вечером, ей позвонили с работы и сказали приехать за з/п", - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина приехала за деньгами на объект.

Один из рабочих, находясь в алкогольном опьянении, начал приставать к ней и распускать руки. Его брат в это время находился рядом. Видя эту ситуацию, он вышел и прикрыл двери, оказывая пособничество старшему брату. Женщина начала кричать и звать на помощь, за это была жестоко избита. Она успела позвонить своим родственникам, и они вызвали полицию. Полиция приехала за 16 минут, но на потерпевшей уже не было живого места, и ее уже практически успел раздеть подозреваемый", - сообщает Немолчиkz.

По информации правозащитников, в полицейском участке пострадавшая потеряла сознание. Приехавшие медики скорой помощи отвезли ее в больницу, где снова была потеря сознания.

Вместе с тем, по заявлению Немолчиkz, следователи "пытались примирить потерпевшую", а подозреваемые братья находятся на свободе.

В свою очередь, в пресс-службе департамента полиции Алматы проинформировали, что по данному факту проводится расследование.

В управлении полиции Турксибского района в соответствии с частью 3 статьи 24 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и статьей 120 (Изнасилование) УК РК было начато досудебное расследование, в рамках которого проводятся следственные действия с соблюдением принципов объективности, всесторонности и полноты проводимого расследования", - сообщили в полиции.

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