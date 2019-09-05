Полиция ищет жителей столицы, пострадавших от действий двух грабителей

Нур-Султан. 4 сентября. Kazakhstan Today - В столице сотрудники криминальной полиции района Сарыарка задержали двух мужчин, подозреваемых в ряде грабежей на территории города, передает Kazakhstan Today.

"Установлена причастность подозреваемых к нападению на 60-летнего мужчину. Дерзкий грабеж они совершили в дневное время. Проследовав за мужчиной во двор дома и нанеся побои, они похитили сотовый телефон и денежные средства. Второй грабеж они совершили в том же районе. Во дворе дома нанесли телесные повреждения 37-летнему мужчине и похитили сотовый телефон", - сообщили в пресс-службе полиции.

Выяснилось, что задержанные в возрасте 30 лет и 31 года ранее уже были судимы. В настоящее время они дали признательные показания в совершении грабежей и водворены в изолятор временного содержания ДП.

Проводится досудебное расследование. Также проверяется причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям, ранее совершенным на территории города. Сотрудники полиции не исключают, что данные лица могут быть причастны и к совершению других преступлений. Граждан, пострадавших от преступных деяний данных лиц, просим обратиться в УП района Сарыарка по адресу: улица Акбугы, 2 или позвонить по телефонам: 8(7172) 71-66-76, 8-701-128-81-85, 102", - отметили в пресс-службе.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства