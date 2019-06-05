В Петропавловске двое грабителей избили и ограбили старушку и ее сиделку

Петропавловск. 4 июня. Kazakhstan Today - Полицейские Северо-Казахстанской области раскрыли разбойное нападение на 82-летнюю жительницу Петропавловска, передает Kazakhstan Today.

Преступление было совершено ночью 17 мая. Двое неизвестных, выставив стекло, проникли в частный дом, где находились пожилая женщина и её сиделка. Преступники связали и избили женщин, требуя деньги. Забрав найденную наличность - свыше полумиллиона тенге, а также сумочку сиделки, они скрылись. С трудом высвободившись, сиделка позвонила по телефону 102", - сообщили в пресс-службе департамента полиции СКО.

Вскоре полицейские установили подозреваемых в совершении разбойного нападения. Ими оказались 41-летний житель столицы и его знакомый - 49-летний житель Петропавловска. Первый фигурант ранее неоднократно судим за грабежи и разбой, второй имеет две судимости за сбыт наркотиков.

Подозреваемые задержаны и водворены в ИВС.





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