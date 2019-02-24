В Алматы преступники избили и ограбили пенсионерку, попав в ее дом под видом покупателей

Алматы. 26 января. Kazakhstan Today - Вывеска о продаже дома в Алматы подвигла преступников на разбойное нападение, передает Kazakhstan Today.

68-летняя жительница одного из домов, расположенных по улице Халиуллина в Медеуском районе Алматы, несколько дней назад повесила на забор объявление о продаже дома. Объявление привлекло внимание не только потенциальных покупателей, но и преступников.

Средь бела дня к женщине под видом покупателей наведались мужчина и женщина. Они представились супругами, осмотрелись внутри и попросили показать подвальное помещение. Именно там злоумышленники избили и связали пенсионерку. В доме ничего ценного они не нашли, добычей преступников стал лишь сотовый телефон. В районном отделе полиции для расследования данного преступления была сразу же создана следственно-оперативная группа. Подозреваемые были вычислены в течение короткого времени: их оказалось трое - это С., 1996 года рождения, и П., 1994 года рождения, которые выдавали себя за супружескую пару, и К., 1987 года рождения, в чьи функции входило наблюдение за домом с улицы в момент совершения преступления", - сообщил начальник управления криминальной полиции города Алматы подполковник полиции Есен Искаков.

По его информации, женщина является гражданкой Кыргызстана. Мужчины - приезжие из южного Казахстана и Алматинской области. Они ранее не судимы.

В настоящее время подозреваемые находятся под стражей. Их преступные действия квалифицируются по статье УК РК "Разбойное нападение". Личности задержанных непременно будут проверены на причастность к другим преступлениям на территории мегаполиса", - уточнил подполковник Искаков.

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