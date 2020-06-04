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Шымкент. 3 июня. Kazakhstan Today - Полиция проверяет действия врачей по делу об умершем после драки подростке в Шымкенте, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы департамента полиции Шымкента, 23 мая, примерно в 03.28, в дежурную часть полиции поступило сообщение о госпитализации в Областную детскую больницу трех подростков с различными телесными травмами. Одним из пострадавших был Абзалбек Уткуров.

В ходе начатого досудебного расследования по пунктам 5, 7, 11 части 2 статьи 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений в отношении заведомо несовершеннолетнего) установлено, что 22 мая, примерно в 23.30, возле магазина "Мейір", расположенного по улице Кунаева в жилом массиве Тогус, между молодыми людьми (10 несовершеннолетних и один 18-летний парень) произошел конфликт, переросший в драку. В результате трое несовершеннолетних получили различные телесные травмы и были доставлены в больницу. Все подозреваемые лица скрылись с места происшествия", - рассказали в полиции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими по горячим следам той же ночью все подозреваемые были установлены, из них пятеро арестованы, в отношении двоих применена мера пресечения в виде подписки о невыезде, и один подозреваемый объявлен в розыск.

Также сообщается, что 2 июня потерпевший Абзалбек Уткуров от полученных травм скончался . В тот же день в связи с его смертью уголовное дело было переквалифицировано на часть 3 статьи 106 УК РК (Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего).

Сегодня в отношении врачей Детской больницы Туркестанской области Енбекшинским управлением полиции зарегистрирован материал по статье 317 УК РК (Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинскими работниками)", - проинформировали в полиции.

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