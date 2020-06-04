В Шымкенте после массовой драки скончался подросток

Шымкент. 3 июня. Kazakhstan Today - В Шымкенте скончался 17-летний парень, которому в драке проломили череп шлакоблоком, передает Kazakhstan Today.

Абзал Уткуров попал в больницу в ночь на 23 мая. После ауызашара 17-летний парень вышел с друзьями на улицу. Там, по рассказам друзей Абзала, и произошел конфликт с другой компанией. Ссора переросла в драку. Абзала госпитализировали с тяжелейшей черепно-мозговой травмой. Накануне он, не приходя в сознание, скончался в Детской областной больнице, пишет портал " Отырар ".

Друг погибшего парня, который в тот роковой вечер был вместе с Абзалом, рассказывает, что в полицию забрали около 20 человек, а в следственном изоляторе оказались только четверо.

Как сообщили inform.kz , в департаменте полиции Шымкента все подозреваемые лица были установлены той же ночью, из них пятеро арестованы, двум применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и один объявлен в розыск.

По данным полиции, в ночь инцидента в Туркестанскую областную детскую больницу поступили трое несовершеннолетних с различными телесными травмами.

В ходе начатого досудебного расследования по статье УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений в отношении заведомо несовершеннолетнего" установлено, что 22 мая, примерно в 23.30, возле магазина "Мейір", расположенного по улице Кунаева в жилом массиве Тогус, между молодыми людьми (10 несовершеннолетних и один 18-летний парень) произошел конфликт, переросший в драку. В результате трое несовершеннолетних получили различные телесные травмы и были доставлены в больницу. Все подозреваемые лица скрылись с места происшествия", - сообщили в ДП Шымкента.

Отмечается, что 3 июня в отношении врачей Туркестанской областной детской больницы Енбекшинским управлением полиции зарегистрирован материал по статье УК РК "Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинскими работниками".

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