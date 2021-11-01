Полицию Атырауской области перевели на усиленный режим после драки со стрельбой

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АТЫРАУ. 31 ОКТЯБРЯ - В селе Сагыз Атырауской области, где накануне произошла драка со стрельбой, ввели усиленный режим работы для полиции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Полицейские прибыли на место для стабилизации порядка и обеспечения безопасности жителей, сообщает пресс-служба департамента полиции региона. По данным полиции, сейчас ситуация в селе стабильная, массовых волнений не наблюдается.

Несмотря на это, стражи порядка продолжают работу в усиленном режиме, патрулируя село круглосуточно.

На месте происшествия задействована следственно-оперативная группа департамента полиции Атырауской области. Ведется расследование по части 2 статьи 99 Уголовного кодекса (Убийство)", - рассказал начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев.

Напомним, 30 октября в Кызылкогинском районе Атырауской области, на трассе Атырау - Актобе, в районе села Сагыз, произошла перестрелка. Сообщалось о пяти раненых , которые были доставлены в Сагызскую сельскую врачебную амбулаторию. Позже стало известно о том, что один из них, 36-летний мужчина, скончался.

Начато расследование по статье "Убийство", - сообщили в полиции.

Причиной стрельбы мог стать конфликт между жителями села.