Полтора года за убийство: суд Алматы отменил приговор убийце Айман Асановой

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Алматы. 27 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинский городской суд отменил приговор убийце юриста Айман Асановой, сообщает - Алматинский городской суд отменил приговор убийце юриста Айман Асановой, сообщает пресс-служба суда.





Апелляционной инстанцией Алматинского городского суда отменен приговор с участием присяжных заседателей, которым действия подсудимого Н. были переквалифицированы с умышленного убийства (статья 99 УК) на убийство в состоянии сильного душевного волнения (статья 101 УК)", - говорится в информации.





Основаниями отмены приговора с участием присяжных послужили:





нарушение порядка выступления в прениях адвоката стороны защиты, который сослался на доказательства, ранее не исследованные судом, что повлекло возобновление судом судебного следствия в нарушение требований закона;

перед присяжными поставлены вопросы с использованием специфических юридических терминов, таких как "убийство в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения", что не допускается законом;

стороной обвинения было представлено недопустимое доказательство в виде диска с видеозаписью, который к материалам дела не прилагался, происхождение диска ничем не подтверждалось, вещественными доказательствами такой диск не признавался;

в апелляционной инстанции запрещено предрешать вопрос о доказанности и недоказанности обвинения, достоверности или недостоверности доказательств, преимущества одних доказательств перед другими, применении судом того или иного уголовного закона и меры назначенного наказания;

суд апелляционной инстанции проверяет соблюдение норм уголовного и процессуального законодательства и на этой основе проверяет законность, обоснованность и справедливость приговора с участием присяжных;

нарушение процессуальных норм послужило основанием для отмены приговора с направлением дела на новое судебное разбирательство.





Дело направлено на новое рассмотрение.





О пересмотре приговора в Facebook написал адвокат потерпевшей стороны Джохар Утебеков.





Нуртаев 4 часа караулил Айман у ее дома в Алматы. Он нанес бывшей жене 18 ударов ножом. Увидел соседей и отскочил. Вернулся, добил Айман и убежал", - написал адвокат.





Однако за зверское убийство бывшей жены убийце назначили всего 1,5 года лишения свободы, которые по факту превратились всего в 9 месяцев. На днях убийца должен был выйти на свободу.





Напомним, убийство Айман Асановой произошло 8 октября прошлого года. Экс-супруг нанес ей множественные ножевые ранения.





Женщину доставили в ближайшую больницу города, однако в ночь на 12 октября она скончалась.