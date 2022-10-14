Женщину-юриста убили в Алматы

Фото: пресс-служба департамента полиции на транспорте

Алматы. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 13 октября в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий транспортные полицейские совместно сотрудниками Пограничной службы КНБ РК по прилете авиарейса сообщением Тбилиси - Астана задержали 42-летнего гражданина Грузии, - 13 октября в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий транспортные полицейские совместно сотрудниками Пограничной службы КНБ РК по прилете авиарейса сообщением Тбилиси - Астана задержали 42-летнего гражданина Грузии, сообщает пресс-служба департамента полиции на транспорте.

В сентябре постановлением Иркутского районного суда РФ он был объявлен в межгосударственный розыск за совершение уголовного правонарушения по части 5 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В этот же день аналогичное задержание имело место при регистрации на рейс сообщением Алматы - Москва. Задержанным оказался уголовный преступник 1983 года рождения, который находился в международном розыске МВД Узбекистана за совершение преступления по части 1 статьи 168 УК РУ (Мошенничество).

В настоящее время злоумышленники водворены в изолятор временного содержания.