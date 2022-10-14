Женщину-юриста убили в Алматы

Алматы. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы принимаются меры для задержания подозреваемого в убийстве 42-летней женщины-юриста.
По информации полиции, преступление произошло 8 октября около 23.00 в Алмалинском районе Алматы.
Пострадавшая 1980 года рождения была доставлена в ближайшую больницу города с множественными ножевыми ранениями. Там она скончалась в ночь на 12 октября.
Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 99 УК РК (Убийство).
С целью раскрытия данного преступления создана специальная следственно-оперативная группа. Подозреваемый установлен. Принимаются меры к его задержанию. Ход расследования находится на контроле руководства МВД РК и ДП города Алматы, информирует Polisia.kz.