Поножовщина в Костанае: стали известны подробности инцидента

Костанай. 18 ноября. Kazakhstan Today - 14 ноября, около 14.00, в Костанае, на улице Гагарина, 38-летней женщине неизвестный нанес ножевые ранения. По результатам полученных телесных повреждений женщина доставлена в больницу, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает " Алау ", всего женщине было нанесено 5 ударов. В результате она получила порез пальца руки, две колото-резаные раны обоих плеч и по одному такому же ранению в спину и в переднюю стенку брюшной полости. Пострадавшей была оказана своевременная помощь. И вечером того же дня ее отпустили из больницы домой. Женщина сообщила полицейским, кто на нее напал.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан 41-летний житель областного центра. Он в алкогольном опьянении был, средней степени. Он забрал сумку, нож. Изъяли по месту проживания. Он проживает с матерью", - рассказал начальник следственного управления ДП Костанайской области Нурлан Арыстанов.





По некоторым данным, задержанный в течение 20 лет был трижды судим за кражи, по одному разу за разбой и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. С потерпевшей они были ранее знакомы, даже проживали в одном районе.

Полицейские выяснили предварительную причину возникновения конфликта.

По предварительным данным, это произошло из-за долга в 20 тысяч тенге", - сказал Нурлан Арыстанов.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. По факту начато досудебное расследование по статье "Покушение на убийство". Проводятся необходимые следственные действия.

Напомним , 14 ноября житель Костаная устроил поножовщину на улице средь бела дня. Нападение засняли камеры видеонаблюдения.

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