Поножовщина в Костанае: стали известны подробности инцидента

Как сообщает "Алау", всего женщине было нанесено 5 ударов. В результате она получила порез пальца руки, две колото-резаные раны обоих плеч и по одному такому же ранению в спину и в переднюю стенку брюшной полости. Пострадавшей была оказана своевременная помощь. И вечером того же дня ее отпустили из больницы домой. Женщина сообщила полицейским, кто на нее напал.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был задержан 41-летний житель областного центра. Он в алкогольном опьянении был, средней степени. Он забрал сумку, нож. Изъяли по месту проживания. Он проживает с матерью", - рассказал начальник следственного управления ДП Костанайской области Нурлан Арыстанов.
По некоторым данным, задержанный в течение 20 лет был трижды судим за кражи, по одному разу за разбой и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. С потерпевшей они были ранее знакомы, даже проживали в одном районе.
Полицейские выяснили предварительную причину возникновения конфликта.
По предварительным данным, это произошло из-за долга в 20 тысяч тенге", - сказал Нурлан Арыстанов.
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. По факту начато досудебное расследование по статье "Покушение на убийство". Проводятся необходимые следственные действия.
Напомним, 14 ноября житель Костаная устроил поножовщину на улице средь бела дня. Нападение засняли камеры видеонаблюдения.
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