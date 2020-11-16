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Житель Костаная устроил поножовщину на улице

15.11.2020 10531
Житель Костаная устроил поножовщину на улице
Костанай. 15 ноября. Kazakhstan Today - В районе бывшего клуба "Фараон" по улице Гагарина 14 ноября, в 14.30, неизвестный с ножом напал на женщину, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает qostanai.media, факт нападения официально подтвердили и прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области.
 
Известно, что нападавший - 41-летний житель Костаная. Он задержан. Пострадавшая - 38-летняя женщина.
 
Начато досудебное расследование по статье "Покушение на убийство". Мужчина нанёс потерпевшей несколько ножевых ранений, в настоящее время женщина доставлена в больницу, проводятся необходимый следственные действия.
 
Были ли знакомы жертва и нападавший, пока неизвестно.
 
 
В начале сентября три человека пострадали в результате поножовщины в Павлодарской области. В это же время в Алматы мужчина напал с ножом на трех человек.
 

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