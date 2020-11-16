Житель Костаная устроил поножовщину на улице

Костанай. 15 ноября. Kazakhstan Today - В районе бывшего клуба "Фараон" по улице Гагарина 14 ноября, в 14.30, неизвестный с ножом напал на женщину, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает qostanai.media , факт нападения официально подтвердили и прокомментировали в департаменте полиции Костанайской области.

Известно, что нападавший - 41-летний житель Костаная. Он задержан. Пострадавшая - 38-летняя женщина.

Начато досудебное расследование по статье "Покушение на убийство". Мужчина нанёс потерпевшей несколько ножевых ранений, в настоящее время женщина доставлена в больницу, проводятся необходимый следственные действия.

Были ли знакомы жертва и нападавший, пока неизвестно.

В начале сентября три человека пострадали в результате поножовщины в Павлодарской области. В это же время в Алматы мужчина напал с ножом на трех человек.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства