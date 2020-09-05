В Алматы мужчина напал с ножом на трех человек

Алматы. 4 сентября. Kazakhstan Today - В одном из домов в Турксибском районе Алматы нанятый в качестве сантехника мужчина смертельно ранил женщину, следом нанес ножевые ранения ее матери и соседу по площадке, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , установлено, что у мужчины возник конфликт с работодателями на почве оплаты за работу. В ходе ссоры он нанес ножевые ранения женщинам и их соседу.

Гражданка М., 1988 года рождения, в результате полученной травмы скончалась на месте происшествия. Ее мать, гражданка О., 1957 года рождения, и сосед, гражданин Ш., 1985 года рождения, в экстренном порядке были госпитализированы.

Подозреваемый - гражданин А., 1977 года рождения, - скрылся с места преступления. Однако был задержан участковым инспектором по горячим следам.

По данному факту начато досудебное расследование. После проведения следственных действий задержанный будет водворен в изолятор временного содержания департамента полиции.

19 августа в пригороде Шымкента между молодыми людьми произошла драка, в ходе которой двое из них получили ножевые ранения. В результате один человек скончался , второй госпитализирован. В июне этого года в Таразе в результате поножовщины погиб школьник. Подросток получил 8 ножевых ранений и потерял много крови.

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