Одни человек погиб в результате поножовщины в Шымкенте

Шымкент. 21 августа. Kazakhstan Today -19 августа в поселке Сайрам Каратауского района между молодыми людьми произошла драка, в ходе которой двое из них получили ножевые ранения, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает департамент полиции Шымкента, в результате один человек скончался, второй госпитализирован.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 99 УК РК (Убийство). Назначены соответствующие экспертизы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый задержан и доставлен в полицию.

В июне этого года в Таразе в результате поножовщины погиб школьник. Подросток получил 8 ножевых ранений и потерял много крови.

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