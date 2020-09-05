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Три человека пострадали в результате поножовщины в Павлодарской области

04.09.2020, 21:06 5131
Павлодар. 4 сентября. Kazakhstan Today - В ночь с четверга на пятницу на привокзальной площади райцентра Актогай произошел конфликт, в результате которого трое мужчин с различными травмами госпитализированы, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает Pavlodarnews.kz, все шесть участников конфликта установлены, ими оказались молодые парни в возрасте от 20 до 29 лет.
 

Трое из них - жители Павлодара, трое - Актогайского района. По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 293 УК РК. В отношении одного из участников избрана мера пресечения "подписка о невыезде", другой водворен в ИВС Актогайского района", - рассказали в пресс-службе областного департамента полиции.

 
Причины, способствовавшие возникновению конфликта, будут установлены в ходе следствия.
 
Ранее сообщалось, что в Алматы мужчина напал с ножом на трех человек. В результате нападения одна женщина скончалась на месте. 

47-летний житель столицы в состоянии алкогольного опьянения нанес ножевое ранение в грудь 18-летнему парню.
 

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