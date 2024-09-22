21.09.2024, 17:49 18136
Порядка 13 тысяч вейпов изъяли в стоматологической клинике Алматы
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 21 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы незаконно торговали вейпами со складского помещения стоматологической клиники, сообщает Polisia.kz.
Задержан 32-летний мужчина, ранее судимый за организацию незаконного игорного бизнеса, который дал признательные показания в незаконном обороте электронных сигарет. По его словам, с целью незаконного обогащения он осуществлял подпольную реализацию запрещенных вейп-устройств, организовав склад для временного хранения в клинике у своего знакомого. По данному факту управлением полиции Медеуского района расследуется уголовное дело", - проинформировали в полиции.
Напомним, 20 июня в Казахстане вступил в силу запрет на ввоз, изготовление и продажу вейпов.
По данным Министерства финансов, за последние два года оборот вейпов вырос в 300 раз. Потребление вейпов детьми и подростками за несколько лет выросло в разы. За 2,5 года в Казахстан было ввезено порядка 3 млн штук вейпов.
Социальный эксперимент, проведенный в Алматы, показал, что подростки могут беспрепятственно купить вейпы в табачных магазинах без предъявления документов, подтверждающих возраст.
В кулуарах мажилиса парламента депутат Елнур Бейсенбаев высказался о продавцах, которые все еще торгуют вейпами и прочими некурительными табачными изделиями, которые уже запрещены.
Эксперты предупредили о новой болезни из-за электронных сигарет.
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22.09.2024, 11:55 566
Контрабанду сигарет на 87 млн тенге пресекли в области Жетысу
Фото: скрин видео
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Талдыкорган. 22 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Крупную контрабанду сигарет на 87 млн тенге пресекли сотрудники таможенного поста "Алтынколь-жол", департамента государственных доходов Жетысуской области, департамента экономических расследований и Комитета национальной безопасности РК, сообщили в региональном ДГД.
Пресечена попытка контрабанды сигарет разных марок в Европу. Контрабандный груз в железнодорожном контейнере пытались провезти без специальных таможенных документов, тщательно замаскировав груз под световые панели", - рассказали в ДГД.
Груз собирались провезти в Польшу. Общее количество нелегального товара составило более 400 тыс. пачек общей стоимостью около 87 млн тенге.
В настоящее время выясняются обстоятельства правонарушения и лица, причастные к контрабанде.
Ранее в Мангистауской области задержали партию контрабандных сигарет на 1,5 млрд тенге.
20.09.2024, 20:20 43416
Почти 6,5 млн пачек сигарет пытались незаконно ввезти в Казахстан
Таможенная стоимость изъятых сигарет составила почти 1,5 млрд тенге
Фото: АФМ
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Актау. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Партию контрабандных сигарет, ввезенных с территории Туркменистана в обход зоны таможенного контроля, выявили сотрудники Агентства по финансовому мониторингу в Мангистауской области при координации транспортной прокуратуры с участием Погранслужбы КНБ и ДГД региона, сообщает пресс-служба АФМ.
В кузове задержанной автомашины вместо товаров, заявленных в накладных, находились сигареты.
Таможенная стоимость изъятых 6,5 млн пачек сигарет составила почти 1,5 млрд тенге, неуплаченные таможенные платежи и налоги - 1,8 млрд тенге.
В настоящее время по факту экономической контрабанды начато досудебное расследование. Иная информация разглашению не подлежит.
20.09.2024, 15:29 51631
Крупнейший случай браконьерства выявлен в нацпарке "Бурабай"
Фото: burabaypark.qr-pib.kz
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Кокшетау. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Ночью 19 сентября инспекторами национального парка "Бурабай" был выявлен факт крупного браконьерства на озере Жукей, сообщили в пресс-службе нацпарка.
Как рассказали в пресс-центре госучреждения, жители столицы производили незаконный вылов рыбы с использованием сетей на особо охраняемой природной территории Темноборского лесничества. К моменту инспекторского рейда браконьеры успели выловить 464 рыбы общем весом 640,3 кг, в том числе 439 штук карпа общим весом 631,6 кг и 25 карасей весом 8,7 кг.
Это самый крупный случай рыбного браконьерства, зафиксированный на территории нацпарка "Бурабай" за последние 5 лет. Сумма ущерба составила 9 132 827 тенге. Все материалы по данному правонарушению переданы в отдел полиции района Биржан сал для дальнейшего разбирательства", - рассказали в ведомстве.
Отмечается, что на озере Жукей, облюбованном рыбаками, чаще всего фиксируются факты незаконной добычи рыбных ресурсов. Из восьми фактов, зафиксированных в этом году на озерах нацпарка, пять имели место именно на озере Жукей. Все нарушители привлечены к уголовной ответственности. Общий ущерб от браконьерства до этого факта составлял 2,5 миллиона тенге.
Напомним, рога и 15 туш сайгаков изъяли у браконьеров в области Улытау.
20.09.2024, 11:09 57836
Организаторы нарколаборатории получили сроки в Астане
Нарколаборатория была оборудована в железном контейнере
Фото: Прокуратура Астаны
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Астана. 20 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Три организатора нарколаборатории в Астане получили различные сроки лишения свободы, сообщает прокуратура столицы.
Установлено, что подсудимая арендовала железный контейнер. После этого за пределами города приобрела земельный участок стоимостью 2 млн тенге, где разместила указанный контейнер, оборудовав его в качестве лаборатории по производству психотропных веществ. К преступной деятельности злоумышленница привлекла двух соучастников", - рассказали подробности в прокуратуре.
Изъятые в ходе следствия из подпольной лаборатории свыше 24 килограммов аналогов психотропных веществ уничтожены.
Трое жителей столицы судом признаны виновными в незаконном изготовлении и хранении в целях сбыта аналога психотропных веществ в особо крупном размере и осуждены к лишению свободы сроком от 10 до 11 лет 3 месяцев", - сообщили в ведомстве.
Приговор вступил в законную силу.
Ранее в ВКО ликвидировали крупную нарколабораторию по производству мефедрона, организованную гражданами одной из европейских стран. У наркодельцов изъяли наркотики на сумму 3,5 млрд тенге.
19.09.2024, 17:11 78351
В Павлодаре студент колледжа напал с ножом на преподавателя
Фото: ugrapro.ru
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Павлодар. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Павлодаре 17-летний студент колледжа напал с ножом на преподавателя, сообщает пресс-служба управления образования Павлодарской области.
18 сентября текущего года студент павлодарского колледжа 2007 года рождения во дворе дома по улице Павлова нанес педагогу непроникающее ножевое ранение. Администрация колледжа согласно утвержденному алгоритму отреагировала на произошедшее ЧП", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что педагогу оказана медицинская помощь, в данное время состояние удовлетворительное.
По данному факту начато расследование. Студент задержан сотрудниками правоохранительных органов для выяснения обстоятельств", - добавили в управлении.
Ранее в Павлодаре школьник нанес ножевые ранения двум сверстникам.
19.09.2024, 14:45 80191
Житель Акмолинской области избил свою пожилую мать
С различными увечьями женщина была доставлена в больницу
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Кокшетау. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Уголовная ответственность грозит жителю Акмолинской области за избиение 73-летней матери.
73-летняя жительница Аршалынского района 17 сентября была доставлена в районную больницу с различными увечьями. В ходе следствия было установлено, что ночью во время словесного конфликта телесные повреждения потерпевшей нанес ее сын, 1991 года рождения, информирует Polisia.kz.
Отделом полиции по данному факту начато досудебное расследование. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Напомним, молодого мужчину избили до смерти в Туркестанской области.
В Кызылорде жестоко избивший жену экс-майор полиции отделался лишением свободы на 1,5 года.
19.09.2024, 14:04 82366
Более 20 молодежных банд вымогателей обезврежены в Казахстане
Фото: Polisia.kz
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Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане полиция пресекла деятельность 23 молодежных групп, занимавшихся вымогательством в школах и колледжах.
По информации Polisia.kz, с начала года в стране пресечена деятельность 23 молодежных групп, занимающихся вымогательствами.
В частности, в сентябре в Актобе задержан несовершеннолетний студент колледжа, который путем угроз и насилия вымогал 50 тысяч тенге у 15-летнего подростка. Подозреваемый арестован, ведется досудебное расследование.
В Жамбылской области подросток, шантажируя распространением личных данных, вымогал деньги у своих сверстников. Зарегистрировано 8 таких фактов, уголовное дело направлено в суд.
В Петропавловске задержаны участники молодежной группы, которые, применяя насилие и угрозы, заставляли потерпевших оформлять денежные займы, которые затем обналичивали. Подозреваемые арестованы.
Всего в текущем году сотрудниками полиции выявлено свыше 400 случаев вымогательств, из которых 39 совершено в школах и колледжах. Анонимное анкетирование в учебных заведениях обнаружило более 50 фактов возможных вымогательств среди учащихся. По всем случаям проводятся проверки.
В полиции напоминают, что уголовная ответственность за вымогательство наступает с 14 лет.
19.09.2024, 12:03 84096
Школьницу принуждали заниматься проституцией в Кызылординской области: арестовано 11 человек
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По делу школьницы, которую принуждали заниматься проституцией в Кызылординской области, арестовано 11 человек, сообщил в кулуарах заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха.
Там установлено 13 фигурантов, 11 из них арестованы. На сегодняшний день возбуждены уголовные дела по ряду статей. Больше я комментировать не могу, потому что в рамках уголовного дела это уже компетенция следователя (...) Это все - и кто вовлекал, и кто непосредственно организовывал", - заявил Игорь Лепеха.
Как сообщалось ранее, в начале августа правозащитница Дина Тансари на своей странице в соцсетях рассказала историю о 16-летней школьнице из Кызылорды, которую заставляли принимать наркотики и заниматься проституцией. Полицейские Кызылорды задержали нескольких подозреваемых. Специалисты областного центра психологической поддержки оказывают пострадавшей девочке необходимую помощь.
Подозреваемым по делу об издевательствах над школьницей в Кызылорде изменили меру пресечения на "содержание под стражей" сроком на 2 месяца. Напомним, изначально специализированный следственный суд Кызылорды в отношении троих несовершеннолетних подозреваемых избрал меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца.
Позже аким Кызылординской области Нурлыбек Налибаев провел совещание, на котором раскритиковал подчиненных и потребовал принятия жестких мер к уполномоченным лицам, которые не предотвратили факта вовлечения несовершеннолетней в занятие проституцией. Были уволены и наказаны чиновники сферы образования.
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