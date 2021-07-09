После убийства золовки сельчанка пыталась сжечь себя и троих детей

ТАЛДЫКОРГАН. 8 ИЮЛЯ - В Алматинской области женщина убила золовку, после чего, пытаясь сжечь себя и детей, облила комнаты бензином и подожгла, передает KAZAKHSTAN TODAY.

6 июля, в 03.00, в дежурную часть Жамбылского РОП поступило сообщение о пожаре в частном доме в поселке Каргалы и обнаружении в нем тела женщины с признаками насильственной смерти, сообщает Polisia.kz

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство).

Полиция установила, что убита 37-летняя женщина.

27-летний сосед, проснувшись ночью, увидел, что рядом горит дом, и бросился на помощь. Мужчина спас из пожара трех малолетних детей и женщину.

После производства первоначальных следственных действий, полицейские заподозрили в убийстве и поджоге спасенную 29-летнюю мать несовершеннолетних детей. После она призналась в убийстве золовки и поджоге дома, заявив, что хотела сгореть вместе с детьми.

На период досудебного расследования она заключена под стражу. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не разглашается. Также решается вопрос о поощрении самоотверженного соседа за спасение четырех человек, из которых трое - малолетние дети", - рассказали в полиции.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства