Пожилого жителя столицы подозревают в изнасиловании и незаконном лишении свободы

Нур-Султан. 18 февраля. Kazakhstan Today - 45-летняя женщина обратилась в полицию Нур-Султана с заявлением о том, что 69-летний мужчина изнасиловал ее и 10 дней удерживал в своей квартире, передает Kazakhstan Today.

По данным пресс-службы департамента полиции Нур-Султана, подозреваемый задержан.

В управление полиции района Байконыр обратилась 45-летняя женщина. По ее словам, незнакомый мужчина незаконно удерживал ее в своей квартире и вступал с ней в половой акт. Сотрудниками полиции был установлен и задержан подозреваемый - 69-летний житель столицы ", - проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что женщина случайно познакомилась с подозреваемым, но согласилась на его предложение выпить в его квартире. После совместного распития спиртных напитков, мужчина закрыл входную дверь на ключ и удерживал женщину в течение 10 дней, после чего отпустил.





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