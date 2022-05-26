Председатель горсуда Тараза подозревается в коррупции

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ПЕТРОПАВЛОВСК. 25 МАЯ - Тело участкового инспектора полиции, 1990 года рождения, работавшего в управлении полиции Петропавловска, обнаружили 25 мая, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На теле имеются признаки насильственной смерти в виде проникающего колото-резанного ранения грудной клетки, сообщает прокуратура СКО.

По данному факту следственным отделом УП Петропавловска зарегистрировано и начато досудебное расследование по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 99 УК РК (Убийство).

Как пояснил заместитель прокурора области Мурат Кожамкулов, потерпевший по делу является полицейским, но преступление не связано с его профессиональной деятельностью. Основная версия, которую отрабатывают следователи, это убийство, совершенное на почве ссоры и неприязненных отношений.

По этой версии на причастность к преступлению проверяется супруга потерпевшего. По делу проводятся все необходимые и неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств. Назначаются судебные экспертизы. Изъято предполагаемое орудие преступления. Ход расследования находится на контроле прокуратуры СКО.

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