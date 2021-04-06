Преступников нашли, золото изъяли: Акмолинской области раскрыли дело о краже золота стоимостью 122 млн тенге

КОКШЕТАУ. 5 АПРЕЛЯ - В Акмолинской области раскрыли дело о краже золота стоимостью 122 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ночь на 2 марта в дежурную часть ОП Шортандинского района поступило телефонное сообщение о том, что из камеры хранения десорбции рудника АО "Казахалтын" в поселке Жолымбет неизвестные лица похитили мешок катодного золота . В результате преступных действий предприятию причинен ущерб в особо крупном размере на сумму более 122 млн тенге. По данному факту было начато досудебное расследование по статье УК РК "Кража". Была создана специальная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников криминальной полиции и следствия", - напомнили в пресс-службе ДП Акмолинской области.

По ее информации, в рамках дела были допрошены около 300 человек, изучены и проанализированы видеозаписи с камер видеонаблюдения, расположенных на объектах предприятия, а также по периметру посёлка.

В результате кропотливой работы и скрупулезного анализа видеоархивных записей, в поле зрение оперативных работников попали двое жителей поселка Жолымбет, 26 и 34 лет, оба - работники АО ГМК "Казахалтын". Установлено, что кражу злоумышленники запланировали за полгода до совершения преступления. В настоящее время подозреваемые уже дали признательные показания. Похищенное с фабрики катодное золото в том же объёме изъято из квартиры, принадлежащей родственнику одного из участников преступления", - прокомментировали в пресс-службе.

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