У "Казахалтына" похитили золото на 122 млн тенге

Кокшетау. 5 марта. Kazakhstan Today - В Акмолинской области расследуют кражу катодного золота на 122 млн тенге, принадлежащего АО "ГМК "Казахалтын", передает Kazakhstan Today.

Акмолинскими полицейскими расследуется уголовное дело по факту кражи катодного золота, принадлежащего АО "ГМК "Казахалтын", в ночь на 2 марта 2021 года. В результате преступных действий предприятию причинен особо крупный ущерб на сумму 122 миллиона тенге", - сообщает пресс-служба департамента полиции Акмолинской области.

В полиции отметили, что по данному факту начато досудебное производство по статье УК РК "Кража".

Для раскрытия и установления лиц, причастных к совершению данного преступления создана специальная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников криминальной полиции и следствия.

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