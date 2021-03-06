У "Казахалтына" похитили золото на 122 млн тенге

Акмолинскими полицейскими расследуется уголовное дело по факту кражи катодного золота, принадлежащего АО "ГМК "Казахалтын", в ночь на 2 марта 2021 года. В результате преступных действий предприятию причинен особо крупный ущерб на сумму 122 миллиона тенге", - сообщает пресс-служба департамента полиции Акмолинской области.
В полиции отметили, что по данному факту начато досудебное производство по статье УК РК "Кража".
Для раскрытия и установления лиц, причастных к совершению данного преступления создана специальная следственно-оперативная группа из числа опытных сотрудников криминальной полиции и следствия.
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