При участии КНБ РК ликвидирован канал наркоконтрабанды

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Астана. 10 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники Генпрокуратуры, МВД при содействии МИД Казахстана из Польши экстрадировали гражданина Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере, сообщает пресс-служба - Сотрудники Генпрокуратуры, МВД при содействии МИД Казахстана из Польши экстрадировали гражданина Казахстана для привлечения к уголовной ответственности за совершение мошенничества в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры





Он подозревается в том, что в 2023 году обманным путем завладел деньгами потерпевшего на сумму 45 млн тенге, пообещав привезти из Польши два грузовых автомобиля, однако, не предоставив их, скрылся с полученными деньгами.





В феврале 2025 года мужчину задержали в городе Бодзентыне и по запросу Генпрокуратуры РК экстрадировали на родину.





В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор.





За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.