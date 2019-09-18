Приезжую из Казахстана избили, похитили и изнасиловали в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург. 17 сентября. Kazakhstan Today - Мигрантку из Казахстана избили, похитили и изнасиловали в Приморском районе Санкт-Петербурга, передает Kazakhstan Today.

Как стало известно АН "Оперативное прикрытие", вечером 16 сентября в полицию обратилась 38-летняя уроженка Казахстана. Приезжая рассказала, что накануне, около 2 часов ночи, в ее квартиру на Гражданском проспекте зашли трое неизвестных мужчин "восточной" внешности. Незнакомцы стали вымогать у хозяйки 1 млн рублей, при этом били рукояткой ножа по голове, пишет konkretno.ru .

Сообщается, что после этого женщину увезли в неизвестном направлении и изнасиловали.

В автомобиле, припаркованном у дома 5 на Балканской площади, полицейские задержали одного из подозреваемых, 21-летнего уроженца Узбекистана. Полиция разыскивает двоих его земляков.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства