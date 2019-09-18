В Нур-Султане участника группового изнасилования приговорили к 11 годам заключения

Как сообщили в специализированном межрайонном уголовном суде столицы, 23 июня 2017 года А. и И. в арендованной квартире совершили изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении С. Над девушкой надругались, угрожая ей убийством, применив насилие, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей.
Приговором суда 18 января 2018 года И. был осужден к 10 годам лишения свободы. В то время А. находился в межгосударственном розыске.
Сегодня суд вынес обвинительный приговор в отношении второго фигуранта по делу.
Приговором суда А. признан виновным по пункту 2 части 3 статьи 120, пункту 2 части 3 статьи 121 УК. Ему назначено наказание в виде 11 лет и 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Приговор не вступил в законную силу.
Как сообщалось ранее, Абылкасымов вместе со своим другом в 2017 году изнасиловал свою девушку в Астане, при этом насильники угрожали ее убить. Спасаясь, девушка выпрыгнула из окна третьего этажа, получив многочисленные травмы.
Как сообщалось ранее, в Казахстане изнасилования и насильственные действия сексуального характера переведут в категорию тяжких преступлений.
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