В Нур-Султане участника группового изнасилования приговорили к 11 годам заключения

Нур-Султан. 17 сентября. Kazakhstan Today - В Нур-Султане участника группового изнасилования приговорили к 11 годам и 3 месяцам лишения свободы, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в специализированном межрайонном уголовном суде столицы, 23 июня 2017 года А. и И. в арендованной квартире совершили изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении С. Над девушкой надругались, угрожая ей убийством, применив насилие, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшей.

Приговором суда 18 января 2018 года И. был осужден к 10 годам лишения свободы. В то время А. находился в межгосударственном розыске

Сегодня суд вынес обвинительный приговор в отношении второго фигуранта по делу.

Приговором суда А. признан виновным по пункту 2 части 3 статьи 120, пункту 2 части 3 статьи 121 УК. Ему назначено наказание в виде 11 лет и 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщалось ранее, Абылкасымов вместе со своим другом в 2017 году изнасиловал свою девушку в Астане, при этом насильники угрожали ее убить. Спасаясь, девушка выпрыгнула из окна третьего этажа, получив многочисленные травмы.

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