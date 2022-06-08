Продлен срок ареста Карима Масимова

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ШЫМКЕНТ. 7 ИЮНЯ - Уголовное дело в отношении организованной преступной группы мошенников направили в суд полицейские Шымкента, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Организатором ОПГ выступил бывший работник одного из автоломбардов города. К аферам он привлек 8 своих знакомых, с которыми также познакомился в годы работы в ломбарде.

Как сообщили в полиции, у каждого члена группировки была своя определенная роль. Один находил дорогие автомобили, брал их на время через своих знакомых или в аренду. Другой занимался подделкой документов. Так, мошенники действовали по четко наработанной схеме и за год успели сдать в ломбарды 5 иномарок, таких как Lexus LX 570 и Toyota Land Cruiser 200.

Для взятой на время автомашины злоумышленники создавали поддельные документы. "Новых владельцев" мошенники находили на улице. Ими в основном являлись лица без определенного места жительства.

Заложив машины с поддельными документами в автоломбарды с правом вождения, аферисты возвращали авто владельцам, которые ни о чем и не догадывались. Спустя время, работники автоломбардов, которые не смогли найти и выйти на связь с заемщиками, решили обратиться о мошенничестве в полицию, информирует Polisia.kz

Общая сумма нанесенного ущерба составила почти 40 млн тенге.

Для выявления преступников следователи проверили документы и с помощью экспертизы установили, что они поддельные. Далее полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, установленных в ломбардах и в ближайших к ним местах, опросили всевозможных свидетелей.

В результате полицейские вышли на след подозреваемого, который во всех случаях сопровождал лжезаемщиков. Через него оперативникам удалось задержать и других членов преступной группы на территории города.

Уголовное дело зарегистрировано по нескольким статьям: 262 УК РК "Создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них", 190 УК РК "Мошенничество", 385 УК РК "Подделка документов", 386 УК РК "Подделка идентификационного номера транспортного средства". Все девять членов ОПГ в настоящее время находятся под стражей. Уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд.