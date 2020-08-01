Прокурор Сатпаева опроверг информацию о массовых задержаниях и пытках

Караганда. 31 июля. Kazakhstan Today - Прокурор города Сатпаева Толеубек Рымбаев опроверг информацию о массовых задержаниях и пытках людей, передает Kazakhstan Today.

Прокурор заявил, что информация о том, что в городе Сатпаеве задержаны более 50 человек и в отношении них применяются пытки, не соответствует действительности.

Рымбаев напомнил, что в ночь на 24 июля в городе имели место факты хулиганства, умышленная порча имущества, нанесение телесных повреждений сотрудникам полиции. Все это, согласно Уголовному кодексу РК, является преступлением. По всем фактам полицией проводится расследование.

Он отметил, что имеющиеся видеозаписи с места событий позволяет установить их зачинщиков и активных участников.

В настоящее время уже установлены и задержаны 16 человек, в отношении двух лиц объявлен розыск", - уточнил прокурор, отметив, что всем им предоставлены адвокаты.

Прокуроры наблюдают за законностью хода расследования.

Каких-либо подтвержденных нарушений на данном этапе не установлено", - заявил Рымбаев.

Учитывая, что распространяемая авторами ролика информация не соответствует действительности, полиция начала расследование по статье 274 УК РК (Распространение заведомо ложной информации).





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