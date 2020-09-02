Пьяного водителя, ранее лишенного прав, задержали в Алматинской области

Талдыкорган. 1 сентября. Kazakhstan Today - В ночь с 30 на 31 апреля сотрудниками патрульной полиции Карасайского РУП задержан 29-летний водитель Nissan Primerа, который управлял авто в состоянии алкогольного опьянения, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , водитель был направлен на прохождение наркологической экспертизы, по результатам которой установлена легкая степень опьянения.

Как выяснилось, гражданин уже был лишен водительских прав за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Однако это не остановило его, он вновь нарушил закон. За то, что мужчина, будучи лишенным водительских прав, вновь пьяным сел за руль, он будет привлечен к уголовной ответственности по статье 346 УК РК, то есть за управление транспортным средством лицом, лишенным права управления транспортными средствами и находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения", - сообщил начальник Карасайского РУП Болат Тотыбаев.

Суд определит, какое именно наказание понесет задержанный.

Чуть позже был задержан еще один водитель, который управлял транспортным средством, будучи лишенным прав управления за алкогольное опьянение. В отношение него также было возбуждено уголовное дело по статье 346 УК РК.

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