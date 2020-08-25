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В Кызылорде задержали пьяного водителя без прав

24.08.2020, 21:09 3511
Кызылорда. 24 августа. Kazakhstan Today - На одной из центральных улиц Кызылорды сотрудники патрульной полиции остановили легковой автомобиль за нарушение правил дорожного движения, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает Polisia.kz, за рулем находился 28-летний житель областного центра. Он управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения и, как выяснилось, решением суда 11 июня 2018 года был лишен водительских права. 
 
По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 346 УК РК (Управление ТС лицом, лишенным права управления ТС, находящимся в состоянии алкогольного опьянения). Автомобиль водворен на штрафстоянку. 
 
19 августа полицейские задержали лишенного прав жителя Тараза, севшего за руль в нетрезвом состоянии. В этот же день в Нур-Султане пьяный водитель протаранил 6 автомобилей. 12 августа в Павлодарской области водитель передал пьяному другу управление автокраном.
 

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