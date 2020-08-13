В Павлодарской области водитель передал пьяному другу управление автокраном

Павлодар. 12 августа. Kazakhstan Today - В ходе патрулирования автодороги между селами Теренколь и Михайловка сотрудник полиции Айдар Темирбулатов остановил автокран МАЗ, под управлением 25-летнего сельчанина, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , при проверке документов на транспорт и право вождения выяснилось, что гражданин управлял спецтехникой, не имея на это прав. Кроме того, от него исходил запах алкоголя, но проходить медицинское освидетельствование он отказывался.

В ходе беседы с водителем МАЗа, полицейский выяснил, что 39-летний владелец техники, зная, что его друг употреблял алкоголь, передал ему управление.

По данному факту в отношении правонарушителей возбуждены административные материалы по части 9 статьи 613 (Невыполнение требований сотрудника полиции, уклонение от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического опьянения) и части 1 статьи 608 (Передача управления ТС лицу, находящемуся в состоянии алкогольного опьянения).

Решением суда водитель, находившийся за управлением автокрана без прав осужден к административному аресту сроком на 25 суток, а владельцу автотранспортного средства назначена мера наказания семь лет лишение прав на управление ТС и 15 суток административного ареста.

Ранее в городе Житикаре Костанайской области пьяный мужчина ударил полицейского при задержании.

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