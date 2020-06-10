Нур-Султан. 9 июня. Kazakhstan Today - Пьяный дебошир с ножом нападал на автомобили в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.

8 июня, в 03.47, по камерам видеонаблюдения ЦОУ в районе проспекта Абая и улицы Янушкеевича замечен мужчина с ножом. Пьяный нарушитель шел по дороге, точил нож и бросался на автомашины", - сообщили в пресс-службе столичного департамента полиции.





Сотрудниками ЦОУ незамедлительно направлены на место происшествия автопатрули. Полицейские обезвредили дебошира и доставили его в УП района Байконыр. Нарушителем оказался 29-летний житель города. С места происшествия изъят нож и точило для ножа.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 293 УК РК (Хулиганство).

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