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Пьяный дебошир с ножом нападал на автомобили в Нур-Султане

09.06.2020, 12:25 14392
Пьяный дебошир с ножом нападал на автомобили в Нур-Султане
Нур-Султан. 9 июня. Kazakhstan Today - Пьяный дебошир с ножом нападал на автомобили в Нур-Султане, передает Kazakhstan Today.
 

8 июня, в 03.47, по камерам видеонаблюдения ЦОУ в районе проспекта Абая и улицы Янушкеевича замечен мужчина с ножом. Пьяный нарушитель шел по дороге, точил нож и бросался на автомашины", - сообщили в пресс-службе столичного департамента полиции. 


 
Сотрудниками ЦОУ незамедлительно направлены на место происшествия автопатрули. Полицейские обезвредили дебошира и доставили его в УП района Байконыр. Нарушителем оказался 29-летний житель города. С места происшествия изъят нож и точило для ножа. 
 
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 293 УК РК (Хулиганство).
 

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