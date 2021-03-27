Работники отдела образования в СКО похитили ноутбуки для школьников на 12 млн тенге

ПЕТРОПАВЛОВСК. 26 МАРТА - Антикоррупционной службой по Северо-Казахстанской области начато досудебное расследование в отношении работников отдела образования акимата одного из районов, которых подозревают в хищении ноутбуков для школьников, закупленных в период пандемии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Работники отдела образования подозреваются в хищении части ноутбуков, закупленных управлением образования за счет резерва правительства РК на неотложные затраты в период пандемии для учащихся школ района из малообеспеченных семей. Ущерб государству от совершенного преступления составил более 12 млн тенге", - сообщили в Антикоррупционной службе.

Обстоятельства дела в интересах следствия не разглашаются. Окончательное решение по делу будет принято по результатам проведения следственных действий.

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