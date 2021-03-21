Со счетов воспитанников Алматинского областного детдома похитили 68,5 млн тенге

АЛМАТЫ. 20 МАРТА - В Алматы передано в суд дело в отношении сотрудников Алматинского областного детского дома №1, где со счетов воспитанников были незаконно сняты 68,5 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TAODAY.

В августе прошлого года ко мне обратились дети и выпускники Алматинского областного детского дома №1 в Баганашыле: у них украли деньги со счетов, на которые поступали государственные пособия и социальная помощь. Ребята предоставили выписки со своих счетов, показывающие на протяжении нескольких лет движения денег - снятия наличных через банкоматы, оплата в магазинах, переводы на карты других лиц", - сообщила в Facebook уполномоченный по правам ребенка в РК Аружан Саин.

После обращения она передала все данные в правоохранительные органы и департамент экономических расследований (ДЭР) по Алматы для проведения расследования. При этом она просила не только проверить тех, кто был причастен к хищению денег, но и людей, входивших в состав аудиторской комиссии и проверявших жалобы о хищениях со счетов детей в 2019 году. Омбудсмен не исключала наличие сговора для сокрытия преступлений.

На днях сотрудники Агентства по финансовому мониторингу РК (ДЭР Алматы) завершили расследование уголовного дела в отношении работников и должностных лиц Алматинского областного детдома №1.

Следователи установили, что одним из социальных педагогов совершены присвоение и растрата денежных средств, поступавших воспитанникам детского дома в качестве пособий по утере кормильца и по инвалидности. В результате воспитанникам детского дома нанесён материальный ущерб в особо крупном размере - на общую сумму 68,5 млн тенге, что повлекло существенное нарушение их прав и законных интересов", - проинформировала Саин.

В настоящее время уголовные дела по фактам присвоения или растраты вверенного чужого имущества в особо крупном размере (часть 4 статьи 189 УК РК) в отношении социального педагога и халатности (часть 1 статьи 371 УК РК) в отношении директора детского дома направлены в суд.

Вместе с тем сотрудники ДЭР передали в департамент Агентства РК по противодействию коррупции Алматы материалы по факту халатности должностных лиц департамента внутреннего государственного аудита по Алматинской области и управления образования Алматинской области, проводивших проверки данного детдома.

Также Аружан Саин проинформировала, что в настоящее время идёт большая работа с правоохранительными органами, в частности с Агентством по финансовому мониторингу, Агентством по противодействию коррупции, Комитетом внутреннего государственного аудита Минфина и Генеральной прокуратурой по большому спектру защиты прав детей, особенно тех, кто находится в учреждениях систем образования, социальной защиты и здравоохранения. В скором времени планируется подготовка ряда предложений о системных изменениях, которые должны будут максимально защитить права детей.

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