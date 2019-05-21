Талдыкорган. 20 мая. Kazakhstan Today - Ранее судимого жителя Текели подозревают в убийстве знакомого в ходе драки, передает Kazakhstan Today.

По данным пресс-службы департамента полиции Алматинской области, 19 мая при доставлении в больницу Текели скончался 32-летний местный житель с ножевым ранением. Выяснилось, что потерпевший получил ранение в драке с неизвестным в одном из городских дворов. Местным полицейским удалось установить подозреваемого, скрывшегося с места происшествия. 30-летнего мужчину задержали по горячим следам.

Подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности и является знакомым потерпевшего. Предварительно, убийство совершено в ходе обоюдной ссоры, возникшей из-за неприязненных отношений. Сейчас задержанный помещен под стражу в изолятор временного содержания. По факту начато расследование", - отметили в полиции.

Орудием убийства стал карманный нож, обнаруженный, изъятый и приобщенный к материалам расследования в качестве вещественного доказательства.

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