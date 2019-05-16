В Семее на 8 лет осудили виновного в убийстве чемпиона по дзюдо в очереди за углем

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В Семее осудили 24-летнего Маулена Марленова, который нанес смертельный удар чемпиону Казахстана по дзюдо Жасулану Абиеву. Драка между молодыми людьми произошла в очереди за углем, который зимой в регионе в большом дефиците. Марленова приговорили к 8 годам заключения, сообщил Первый канал "Евразия".
Трагедия произошла в ноябре прошлого года на угольном разрезе Каражыра. Тогда десятки людей на грузовиках выстроились колонной в ряд за топливом. Жасулан в тот день контролировал порядок въезда. Но никто и подумать не мог, что для молодого человека эта смена станет последней.
Как мне сказали, двоих или троих он завалил. И пока он бил одного, кто-то подошел и ломом его по голове ударил. Он в это время уже упал - и все, уже не очнулся. А там вот в деле уже написали, что он умер в скорой, что ему укол не так поставили. Уже на врачей. Просто хочется справедливости", - говорит сестра погибшего Жулдыз Абиева.
По словам очевидцев, Жасулан отказал в просьбе пропустить без очереди. В итоге между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. Один из ударов для известного спортсмена оказался смертельным. Подозреваемого сразу задержали.
На суде обвиняемый просил о переквалификации дела на статью "Причинение смерти по неосторожности". Если бы это произошло, Марленова бы лишили свободы на три года вместо восьми.
Тем не менее родные спортсмена с приговором не согласны и намерены подать апелляцию. Их единственная просьба - наказать всех причастных к убийству.
Как отмечает телеканал, погибший был единственным кормильцем в семье. У него остались трое детей, старшему из них всего 6 лет.
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