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Усть-Каменогорск. 15 мая. Kazakhstan Today - В Семее на 8 лет осудили виновного в убийстве чемпиона по дзюдо в очереди за углем, передает Kazakhstan Today.

Трагедия произошла в ноябре прошлого года на угольном разрезе Каражыра. Тогда десятки людей на грузовиках выстроились колонной в ряд за топливом. Жасулан в тот день контролировал порядок въезда. Но никто и подумать не мог, что для молодого человека эта смена станет последней.

Как мне сказали, двоих или троих он завалил. И пока он бил одного, кто-то подошел и ломом его по голове ударил. Он в это время уже упал - и все, уже не очнулся. А там вот в деле уже написали, что он умер в скорой, что ему укол не так поставили. Уже на врачей. Просто хочется справедливости", - говорит сестра погибшего Жулдыз Абиева.

По словам очевидцев, Жасулан отказал в просьбе пропустить без очереди. В итоге между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. Один из ударов для известного спортсмена оказался смертельным. Подозреваемого сразу задержали.

На суде обвиняемый просил о переквалификации дела на статью "Причинение смерти по неосторожности". Если бы это произошло, Марленова бы лишили свободы на три года вместо восьми.

Тем не менее родные спортсмена с приговором не согласны и намерены подать апелляцию. Их единственная просьба - наказать всех причастных к убийству.

Как отмечает телеканал, погибший был единственным кормильцем в семье. У него остались трое детей, старшему из них всего 6 лет.

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