04.09.2024, 11:20 40356
Расследование в отношении экс-главы "КазАвтоЖол" завершили: дело направлено в суд
Фото: polisia.kz
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Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Расследование в отношении экс-председателя акционерного общества "НК КазАвтоЖол" завершили, сообщает Главная транспортная прокуратура Казахстана.
Завершено расследование в отношении бывшего председателя АО "НК "КазАвтоЖол" и генерального подрядчика, подозреваемых в хищении государственных средств, выделенных на капитальный ремонт автодороги Жаксы - Есиль - Бузулук включая строительство моста через реку Ишим", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что транспортной прокуратурой дело направлено в суд Астаны.
По версии следствия, руководством АО "НК "КазАвтоЖол" незаконно заключен договор способом из одного источника, с оказанием необоснованного предпочтения подрядчику и передачей аванса в размере 200 млн тенге, который использован не по назначению", - уточнили в прокуратуре.
Напомним, в апреле экс-глава "КазАвтоЖола" был задержан по подозрению в хищении бюджетных средств.
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05.09.2024, 16:30 3486
Курсанта академии гражданской защиты подозревают в изнасиловании несовершеннолетней
Подозреваемый взят под стражу
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Кокшетау. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Курсанта Академии гражданской защиты подозревают в изнасиловании несовершеннолетней в Кокшетау.
По информации, которую распространили в Сети, все произошло якобы в арендованной квартире в Кокшетау, сообщает телеканал almaty.tv.
В пресс-службе самой академии сообщили, что заявление в отношении курсанта о совершенном им правонарушении поступило в полицию 1 сентября. По данному факту проводится служебная проверка с компетентными органами.
В департаменте полиции Акмолинской области сообщили, что по данному факту заведено уголовное дело, подозреваемый взят под стражу.
Ранее сообщалось, что в Жетысу арестован подозреваемый в изнасиловании ребенка. В соцсетях распространилась информация, что задержанный - один из руководителей регионального филиала крупной политической партии Казахстана. По неподтвержденным данным, жертвой партийца стал семилетний мальчик.
05.09.2024, 13:29 9616
Мефедрон и прекурсоры изъяли у иностранных наркодельцов в Шымкенте
Фото: КНБ РК
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Шымкент. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте пресечена деятельность подпольной лаборатории по производству синтетических наркотиков.
С поличным в момент изготовления очередной партии наркотических средств задержаны и с санкции суда взяты под стражу два иностранца. Изъято порядка 4 кг психотропного вещества "мефедрон", 50 литров прекурсоров, крупная сумма денежных средств в иностранной валюте, а также лабораторное оборудование для изготовления "синтетики", - сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности.
Проводится досудебное расследование по статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов".
05.09.2024, 12:10 10871
В Казахстане с начала 2024 года за лжетерроризм задержали свыше 30 человек
В стране за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание
Фото: depositphotos.com
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Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала 2024 года за ложное сообщение об акте терроризма задержали свыше 30 человек, сообщает Polisia.kz.
С начала года возбуждено 168 уголовных дел, задержано 31 лицо, из них 12 несовершеннолетних. Осуждено 13 лиц, из которых двое подростков. Оштрафовано шесть родителей. Каждый ложный вызов - это паника среди мирного населения, срыв работы важных предприятий. Они наносят значительный вред не только в виде материального ущерба, но и неоправданно отвлекают силы и средства экстренных служб", - заявил начальник департамента - официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.
Он напомнил, что за заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание, начиная от штрафа до 5000 МРП и вплоть до лишения свободы сроком до 5 лет.
К уголовной ответственности за это преступление подлежат лица, достигшие 14 лет. Если возраст несовершеннолетнего не превышает 14 лет, то в этом случае его родители привлекаются к ответственности за непринятие мер по воспитанию детей. Кроме того, по решению суда родителям предъявляется иск по возмещению ущерба, причиненного государству в виде затрат на выезд экстренных служб на ложный вызов и обследование объектов", - добавил Шынгыс Алекешев.
Напомним, школьника из ЗКО осудили за ложное сообщение о "минировании" сразу нескольких вузов. Ранее пятиклассник по почте "заминировал"суды в Павлодарской области.
05.09.2024, 11:56 12631
В Казахстане возросло количество фактов интернет-мошенничества
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сенатор РК Асем Рахметова в своем депутатском запросе сообщила об увеличении числа фактов интернет-мошенничества и рассказала о самых распространенных схемах злоумышленников, передает корреспондент агентства.
Анализ статистики показывает, что за 2024 год зарегистрировано 11 765 фактов интернет-мошенничества, что на 152 случая больше, чем за аналогичный период прошлого года. Этот рост, хоть и незначительный, демонстрирует, что преступники продолжают адаптироваться и искать новые пути для обмана граждан. Особенное внимание стоит уделить возрастной группе от 40 до 49 лет, так как она оказалась самой уязвимой", - рассказала депутат.
По ее словам, самый распространенный вид мошенничества связан с интернет-торговлей, где преступники выманивают деньги через фиктивные объявления. Вместе с этим за последние годы в стране участились фишинговые атаки. Мошенники через вредоносную ссылку получают доступ к аккаунту жертвы в мессенджере WhatsАpp и рассылают всем контактам взломанного аккаунта сообщение с просьбой прислать деньги.
Также участились случаи, когда мошенники через мессенджеры направляют госсллужащим сообщение от имени лиц, занимающих руководящие должности. Злоумышленники под разными предлогами просят перевести деньги. К сожалению, эти случаи не обошли стороной и нас с вами, и руководителей министерств", - заявила Асем Рахметова.
Депутаты предложили ужесточить наказание за мошенничество, особенно если мошенники использовали высокие технологии, такие как дипфейки и фишинговые атаки, и создавали лжеаккаунты.
Кроме того, сенаторы предложили на законодательном уровне обязать маркировать контент, созданный нейросетью.
Напомним, только за январь и февраль этого года интернет-мошенники обманули казахстанцев более чем на 4 млрд тенге. При этом большинство мошеннических звонков поступает с Украины.
05.09.2024, 11:11 13751
Убийство подростка в Актюбинской области: директор школы снят с должности Дополнено
Фото: Depositphotos
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Актобе. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Директора школы села Копа Актюбинской области, где убили подростка, сняли с должности, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Прокуратурой области внесено представление в адрес местного исполнительного органа с постановкой вопроса об ответственности акима Темирского района, должностных лиц управления образования и района. На сегодняшний день по акту надзора от занимаемой должности освобожден директор указанной школы села Копа", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что ход досудебного расследования по факту смерти школьника взят на личный контроль прокурором области.
Задержаны двое несовершеннолетних подозреваемых лиц и судом Темирского района санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - добавили в прокуратуре.
Дополнено 05.09.2024, 17.35
Трое несовершеннолетних, подозреваемых по делу об убийстве школьника в селе Копа Актюбинской области, водворены в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
В настоящее время проводится комплекс всех необходимых мероприятий, направленный на объективное и всестороннее расследование. Водворены в ИВС трое несовершеннолетних подозреваемых. Не смотря на социальный статус, родственные связи и положение - виновные лица будут привлечены к ответственности", - заверили в полиции.
Ранее "Диапазон" сообщал об убийстве школьника в Темирском районе. По информации издания, в ходе конфликта между школьниками был убил ученик 9-го класса Копинской средней школы.
Вчера генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов сделал заявление в связи с убийством школьника.
05.09.2024, 11:01 14881
Один из расхитителей бюджетных средств в Шымкенте избежал уголовного наказания
Фото: Depositphotos
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Шымкент. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте директор одного из ТОО избежал уголовного наказания за хищения в особо крупном размере, а его подельники получили по 8 лет лишения свободы.
Межрайонный уголовный суд рассмотрел уголовное дело в отношении М. по факту растраты вверенного имущества в особо крупном размере, в группе лиц с использованием служебного положения, и в отношении К.и Б. по факту хищения чужого имущества в особо крупном размере в группе лиц, уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и подделки документов", - сообщили в суде.
В 2019 году руководитель аппарата акима Аль-Фарабийского района Шымкента, вместе с директором ТОО Б. и учредителем К. разработали сметную документацию на благоустройство жилых дворов с завышенной стоимостью материалов и совершили растрату вверенного имущества на сумму около 700 млн тенге. Также К.и Б. подделали налоговые декларации и причинили ущерб государству на сумму более 194 млн тенге. А Б. с целью сокрытия долга перед налоговыми органами подделал фирменный бланк банка для составления банковской гарантии в сумме более 130 млн тенге.
Прокурор просил назначить подсудимым по 8 лет лишения свободы.
Подсудимые вину не признали, просили их оправдать.
Суд с учетом смягчающих обстоятельств - наличия малолетних детей, назначил в совокупности уголовных правонарушений каждому по 8 лет лишения свободы, с пожизненным лишением М. права занимать должности на государственной службе. Б. был освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности, уголовное дело в этой части прекращено.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что в Актобе представители четырех крестьянских хозяйств похитили выделенные на приобретение племенного КРС субсидии и кредиты на 1 млрд тенге. За мошенничество в особо крупном размере трое лиц осуждены к 5 годам лишения свободы.
05.09.2024, 09:55 16041
В Актобе похитили выделенные на приобретение племенного КРС субсидии и кредиты на 1 млрд тенге
Фото: Depositphotos
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Актобе. 5 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Факты мошенничества при получении кредитов для разведения племенного КРС в Актюбинском филиале АО "Аграрная кредитная корпорация" в рамках госпрограммы "Сыбага" установлены Агентством по финансовому мониторингу.
В ходе следствия установлены трое граждан, которые являясь представителями четырех крестьянских хозяйств, с использованием фиктивных документов обналичили государственные субсидии и кредитные средства, выделенные на приобретение племенного КРС. Противоправными действиями государству причинен ущерб в особо крупном размере на общую сумму почти 1 млрд тенге", - говорится в сообщении АФМ.
Отмечается, что в ходе досудебного расследования причиненный ущерб возмещен.
За мошенничество в особо крупном размере в сфере агропромышленного комплекса приговором суда трое лиц осуждены к 5 годам лишения свободы.
Движимое и недвижимое имущество осужденных конфисковано в доход государства.
04.09.2024, 19:46 39591
В Актюбинской области застройщики украли 3 млрд тенге
В суде участвовали все 300 потерпевших
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Актобе. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актюбинской области в отношении недобросовестных застройщиков Жарасханова и Каримова похитивших 3 миллиарда тенге у 300 пайщиков ЖК "Safina.kz" было начато досудебное расследование, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
При координации прокуратуры, уголовное дело было расследовано и в кратчайшие сроки направлено в суд.
В суде участвовали все 300 потерпевших, где всесторонне и полно исследованы материалы дела, состоящие из 100 томов с принятием окончательного решения.
В итоге недобросовестные застройщики понесли наказание, предусмотренное законом.
Напомним, в Алматы продолжается снос незаконно построенных зданий. За полтора года снесено 45 объектов хаотичной застройки.
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05.09.2024, 09:55В Актобе похитили выделенные на приобретение племенного КРС субсидии и кредиты на 1 млрд тенге 05.09.2024, 11:0115491Один из расхитителей бюджетных средств в Шымкенте избежал уголовного наказания 05.09.2024, 09:2614371Прокуроры инициировали иски о возврате в госсобственность имущества на 4,8 млрд тенге 05.09.2024, 11:1114361Убийство подростка в Актюбинской области: директор школы снят с должности 05.09.2024, 11:5613206В Казахстане возросло количество фактов интернет-мошенничества 29.08.2024, 12:40166091В Казахстане могут ввести сбор биометрических данных при регистрации SIM-карт 29.08.2024, 15:01164956Токаев выступит с ежегодным посланием народу Казахстана 2 сентября 29.08.2024, 13:16164871Токаев наградил работников нефтегазовой отрасли 29.08.2024, 20:37152306Пшеницу пытались незаконно ввезти в Казахстан из России 29.08.2024, 16:08147911Около 336 млрд тенге инвестиций планируют привлечь в модернизацию инженерных сетей 06.08.2024, 18:58306936Археологи обнаружили древние артефакты в Восточном Казахстане 06.08.2024, 15:38305876Казахстанцам порекомендовали воздержаться от посещения ряда регионов Великобритании 23.08.2024, 20:01288596Пьяного гражданина Германии сняли с авиарейса Астана - Варшава 06.08.2024, 12:07272246В новом учебном году 1,7 млн учеников обеспечат бесплатным школьным питанием 23.08.2024, 15:29266441Ударила и укусила во время выселения: суд признал супругу Марата Айтенова виновной
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В Алматы вопреки протестам общественности сносят здание дома школьников № 2, а на его месте обещают построить новое. В акимате объяснили, что здание "устарело морально и технически". Считаете ли вы необходимым снос здания?