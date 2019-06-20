Районный аким в Акмолинской области и его заместители осуждены за взятки от предпринимателей

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Кокшетау. 19 июня. Kazakhstan Today - Аким Зерендинского района Акмолинской области М. Мустафин и его заместители К. Жакупов и Э. Мукашев осуждены за взятки от предпринимателей, передает Kazakhstan Today.

Указанные лица получили от директоров частных компаний взятки в сумме 3 млн тенге, двух лошадей и трех голов КРС общей стоимостью 1,5 млн тенге за продление срока аренды земельного участка и непринятие мер по посеву зерновых культур на не принадлежащем им участке", - сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы.

По информации ведомства, сегодня приговором Зерендинского районного суда Мустафин осужден к 3 годам лишения свободы, Мукашев - к 1 году 6 месяцам лишения свободы, Жакупов - к штрафу в размере 4 млн тенге.

Также осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Как сообщалось ранее, аким Зеленоборского сельского округа Бурабайского района Акмолинской области подозревается в получении взятки в сумме 500 тыс. тенге от гражданина за лоббирование интересов при рассмотрении районной земельной комиссией вопроса о выделении земельного участка в поселке Зеленый бор под индивидуальное жилищное строительство.

Экс-заместитель акима Атырауской области Нурсауле Сайлауова подозревается в получении взятки в размере 5,1 млн тенге от ТОО за заключение договора на поставку мебели для столовых пяти школ-интернатов. 5,1 млн - это 15% от суммы договора (34,1 млн).

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