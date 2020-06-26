Разбой в Караганде: преступники завладели деньгами и оружием охранника

Караганда. 25 июня. Kazakhstan Today - Весь личный состав органов внутренних дел Карагандинской области ориентирован на розыск и задержание двух мужчин, подозреваемых в разбойном нападении на охранника ТОО, передает Kazakhstan Today.

Сегодня, в 10.40, на улице Складская в Караганде двое неизвестных на автомашине ВАЗ-2110, инициировав дорожно-транспортное происшествие с автомашиной "Лада-Гранта", принадлежащей ТОО, завладели денежными средствами и оружием 24-летнего охранника ТОО. По данному факту начато досудебное расследование. Объявлен план "Сирена". Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. На установление и задержание подозреваемых лиц ориентирован весь личный состав органов внутренних дел области", - сообщает пресс-служба ДП Карагандинской области.

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