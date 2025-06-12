Разыскиваемый казахстанской полицией иностранец задержан в Черногории

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Семей. 12 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам области Абай вынес - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам области Абай вынес приговор восьмерым ранее осужденным и отбывающим наказание фигурантам дела о создании преступной группы и вымогательствах.





Согласно материалам суда, отбывающие наказание в колонии создали ОПГ, распределив роли между девятью ее участниками. С 2021 по 2024 год преступники вымогали крупные суммы денег у других осужденных.





Отмечается, что потерпевшие просили суд назначить минимальное наказание в связи с полным возмещением причиненного ущерба.





Суд приговорил восьмерых подсудимых к наказанию в виде лишения свободы на разные сроки - от 8 лет 5 месяцев до 16 лет. В связи с тем что один из фигурантов скончался, в его отношении мера наказания не назначена.





Отбывать наказание вымогатели будут в колонии с максимальной безопасностью. В их действиях признан опасный рецидив преступлений, добавили в суде.