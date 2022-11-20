Родственник Сатыбалды Байсеитов объявлен в розыск

Фото: Telegram-канал Агентства РК по противодействию коррупции

Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционная служба продолжает досудебное расследование в отношении должностных лиц ТОО "Каратау" (дочерняя организация АО НАК "Казатомпром") и ТОО "Iri building" по факту хищения денежных средств в период с 2019 по 2021 годы при оказании услуг на руднике Каратау (Созакский район Туркестанской области), - Антикоррупционная служба продолжает досудебное расследование в отношении должностных лиц ТОО "Каратау" (дочерняя организация АО НАК "Казатомпром") и ТОО "Iri building" по факту хищения денежных средств в период с 2019 по 2021 годы при оказании услуг на руднике Каратау (Созакский район Туркестанской области), сообщает Telegram-канал Агентства РК по противодействию коррупции.

Следствием установлено, что Бахтияр Байсеитов, прикрываясь родственными связями с Кайратом Сатыбалды, лоббировал деятельность подконтрольной компании ТОО "Iri building". Предприятием и субъектом квазигосударственного сектора ТОО "Каратау" в 2019 году был заключен договор на строительные работы по руднику Каратау на сумму 6,2 млрд тенге.

Байсеитов непосредственно руководил деятельностью ТОО "Iri building" и распределял поступающие на строительство объекта денежные средства, при этом часть оборудования не поставлена, а предназначенные на это средства незаконно выведены и похищены. Ущерб государству составил более 320 млн тенге.

В настоящее время Бахтияр Байсеитов находится за пределами Казахстана. Его противоправные деяния квалифицированы по пункту 2 части 4 статьи 189 Уголовного кодекса РК, и он объявлен в розыск.

Проверяется его причастность к совершению иных преступлений.

Лиц, располагающих информацией о его возможном местонахождении, Антикор просит позвонить по указанным телефонам: саll-центр 1424, +7 (7172) 909 260. За предоставление информации предусмотрено вознаграждение. Конфиденциальность гарантируется!" - сообщили в ведомстве.