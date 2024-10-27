26.10.2024, 15:30 28221
Рога сайги на 2 млрд тенге пытались вывезти из Казахстана
Фото: КНБ РК
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Талдыкорган. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Жетысуской области в Международном центре приграничного сотрудничества "Хоргос" предотвращена попытка вывоза рогов сайги из страны стоимостью более 2 миллиардов тенге, сообщили в Комитете национальной безопасности Республики Казахстан.
Предотвращена попытка вывоза из страны рогов сайги в количестве 991 штуки", - говорится в сообщении.
По данным областной инспекции лесного хозяйства и животного мира, ущерб от преступной деятельности составляет свыше 2 млрд тенге.
Отмечается, что материалы переданы в органы полиции для принятия соответствующих мер.
Ранее сообщалось, что около 4,5 тысячи сайгачьих рогов изъяли у иностранца в Алматы.
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27.10.2024, 17:53 4166
В Зеренде вандалы расписали помадой памятник воинам Великой Отечественной войны
Фото: кадр видео
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Кокшетау. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Зеренде вандалы разбили и расписали помадой памятник воинам Великой Отечественной войны, сообщает sinegor.kz.
Увидев это, мы потеряли дар речи. В голове не укладывается, как можно было сотворить такое! Стыд, боль и разочарование. Это малая часть эмоций, которые испытываешь после просмотра данного видео", - говорится в подписи к ролику.
В департаменте полиции Акмолинской области сообщили, что по данному факту начато расследование.
В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются лица, совершившие данное преступление", - сообщили в ведомстве.
Напомним, в начале 2023 года в Казахстане ужесточена ответственность за экологические нарушения и вандализм. В прошлом году в стране официально зарегистрировано более одной тысячи фактов вандализма. Депутаты предложили увеличить штрафы за вандализм.
Как сообщалось ранее, в Мангистауской области чиновник-вандал выбил отверткой надпись на скале в ущелье Ыбыкты Сай.
В 2021 году вандалы испортили стены пещеры на Скальной тропе в Актау. Близ Алматы, на территории сакских курганов, устроили свалку. Также сообщалось, что вандалы разрисовали Капшагайские скалы в Алматинской области.
В апреле этого года казахстанские общественники забили тревогу из-за намеренного уничтожения исторического памятника петроглифов в Талдыкоргане. Депутат мажилиса Сергей Пономарев прокомментировал ситуацию журналисту Kazakhstan Today.
Ранее сообщалось, что в районе уникальных меловых гор в Актюбинской области собираются искать нефть. Уникальный природный памятник называют музеем под открытым небом из-за множества меловых скульптур, которые сделали ветер и время.
Депутаты также сообщали о продаже уникальных каменных шаров из долины Торыш.
26.10.2024, 21:31 22721
На 6 миллионов тенге обманули мошенники пенсионерок в Кокшетау
Неизвестные абоненты представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что их внучки попали в ДТП
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Кокшетау. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Двух дропперов, обманувших пенсионерок на 6 миллионов тенге, задержали полицейские в Кокшетау, сообщает Polisia.kz.
Сразу три жительницы Кокшетау стали жертвами телефонных мошенников. 22 и 23 октября на телефоны пенсионерок поступили звонки с одной и той же информацией. Неизвестные абоненты представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что их внучки попали в ДТП. Мошенники предложили решить вопрос с помощью денег, и обманом выманили у пенсионерок последние сбережения", - рассказали в полиции.
Деньги у пенсионерок забрали два 18-летних курьера, приехавшие в Кокшетау из южной столицы.
По словам молодых людей, легкий заработок им предложили в Telegram. Понимая, что включает в себя работа курьера, молодые люди согласились и по указанию кураторов прибыли в Кокшетау. За два дня они успели обойти три адреса и забрать деньги у испуганных пенсионерок. Полученные наличные они перевели на указанные работодателем счета.
По всем трем фактам ведется досудебное расследование. Молодые люди задержаны и дают показания. Проводятся необходимые следственные действия.
Ранее несовершеннолетний мошенник обманул казахстанцев на 11 млн тенге.
Ранее несовершеннолетний мошенник обманул казахстанцев на 11 млн тенге.
25.10.2024, 11:12 47391
Сбежавшего из ИВС в Талгаре задержали в Алматинской области
Фото: Instagram/police_almobl
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Алматы. 25 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Талгарском районе Алматинской области, на окраине села Теренкара, задержан подозреваемый, который 21 октября совершил побег из изолятора временного содержания. Об этом сообщили в пресс-службе областного департамента полиции.
Подозреваемый водворен в ИВС. Ему дополнительно к основному совершенному преступлению вменяется уголовная статья за совершенный побег из-под стражи", - проинформировали в полиции.
Отмечается, что с самого начала розыскных мероприятий были мобилизованы все силы полиции, а также активное содействие оказывали личный состав ДЧС, отряды добровольцев из числа общественных помощников, волонтеров и жителей области.
Полиция выражает благодарность всем, кто оказал содействие в поисковых мероприятиях.
Как сообщалось ранее, в Талгаре из изолятора временного содержания сбежал подозреваемый в изнасиловании малолетней девочки.
24.10.2024, 15:07 65676
Еще один организатор финпирамиды Chia TaiPharmaceutical отправился за решетку
Обманувшая казахстанцев на 180 млн тенге мошенница проведет за решеткой 5 лет
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Уральск. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Жительница Западно-Казахстанской области обманула казахстанцев на 180 млн тенге, втянув их в финансовую пирамиду, сообщили в пресс-службе прокуратуры Западно-Казахстанской области.
Уроженка Чингирлауского района Западно-Казахстанской области вступила в финансовую пирамиду Chia TaiPharmaceutical и заняла руководящую позицию в ее структурном подразделении.
Под видом легального инвестирования в фармацевтический завод она незаконно привлекала денежные средства вкладчиков, обещая высокие доходы от деятельности фармацевтического предприятия. В результате ее преступной деятельности потерпевшим причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 180 млн тенге", - рассказали в ведомстве.
Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в финансовых организациях и являться участником финансовой организации сроком на 5 лет.
Причиненный ущерб полностью взыскан в пользу потерпевших.
Ранее уголовное дело в отношении финпирамиды Chia Tai Tianging Pharmaceutical Group направили в суд в Туркестанской области. В Астане руководитель подразделения финпирамиды Chia TaiPharmaceutical обманула граждан на 29 млн тенге. Она также приговорена к пяти годам колонии. В Кокшетау казахстанцы вложили в подразделение данной финпирамиды более 290 млн тенге.
24.10.2024, 13:57 67241
Крупную нарколабораторию ликвидировали в Алматы
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в ходже спецоперации ликвидировали нарколабораторию, функционировавшую в частном секторе Медеуского района, сообщает Polisia.kz.
Задержан 35-летний житель Алматинской области, который в арендованном доме организовал производство синтетических наркотиков. В ходе обыска изъяты десятки полиэтиленовых пакетов с порошкообразными веществами, сырье в объемных канистрах с жидкостью со специфическим запахом, походная баня размером 1,80 на 1,20 метра с системой вытяжки и гофрированными трубами, внутри которой находилась 150-литровая пластмассовая бочка с наслоением, приспособленная для смешивания реагентов, а также ведра, пластиковые контейнеры с наслоением, весы и другой лабораторный инвентарь. Согласно данным судебно-химической экспертизы, порошкообразное вещество является мефедроном, его вес составляет 21,7 кг", - информировал первый заместитель начальника департамента полиции города Алматы Куатбек Науатов.
По данному факту начато досудебное расследование. "Нарколаборант" взят под стражу. В настоящее время устанавливается канал поставки в Алматы сырья для изготовления синтетических наркотиков.
Ранее нарколабораторию, оборудованную в одном из частных домов, обнаружили в Жетысуском районе Алматы. Всего с начала года ликвидировано свыше 50 нарколабораторий.
24.10.2024, 10:03 72041
Прокуратура Алматы заблокировала 16 телеграм-каналов, распространявших наркотики
Фото: Depositphotos
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Алматы. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой города Алматы заблокированы 16 телеграм-каналов, где рекламировались и распространялись наркотические средства и психотропные вещества, сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе проверки выявлено, что участникам помимо возможности покупки запрещенных веществ предлагали работу "закладчика". В результате судом удовлетворен иск прокурора Медеуского района о блокировке запрещенных ресурсов, их деятельность прекращена", - отметили в прокуратуре.
Для привлечения виновных лиц к установленной ответственности надзорным органом начато досудебное расследование по части 1 статьи 299-1 Уголовного кодекса (Пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров) и передано для дальнейшего расследования в полицию.
Прокуратура города Алматы призывает граждан сообщать о случаях выявления аналогичных интернет-ресурсов для их оперативной блокировки.
23.10.2024, 21:03 83546
В Мангистауской области осудили сына полковника полиции за сбыт наркотиков
Фото: Depositphotos
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Актау. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Сына заместителя начальника полиции Западно-Казахстанской области Талгата Арынова - Нуржана Арынова приговорили к 10 годам лишения свободы за сбыт наркотиков, сообщает Lada.kz.
Государственный обвинитель просил назначить Нуржану Арынову 11 лет лишения свободы. Он и его защитники просили оправдать его. Обстоятельств, смягчающих и отягчающих уголовную ответственность подсудимого, по делу не имелось. Вердиктом присяжных заседателей он признан виновным. Назначено 10 лет лишения свободы. Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, 15 мая 2024 года присяжные в Актау оправдали сына полковника полиции, обвиняемого в сбыте наркотиков. В прокуратуре сообщили, что в деле была собрана полная доказательная база, показания двух свидетелей и другие протоколы следственных действий, подтверждающие виновность подсудимого.
4 июня судебная коллегия по уголовным делам суда, рассмотрев ходатайство прокуратуры, его полностью удовлетворила и отменила оправдательный приговор суда присяжных. Уголовное дело направили на новое судебное рассмотрение. Подсудимый был взят под стражу в зале суда.
23.10.2024, 18:25 85131
Нанес ножевые ранения бывшему зятю: в Туркестане задержали подозреваемого в покушении на убийство
Возбуждено уголовное дело
Фото: polisia.kz
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Туркестан. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестане полицейские задержали подозреваемого в покушении на убийство, сообщает Polisia.kz.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции ДП Туркестанской области задержали местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство. Мужчина признался в содеянном. Подозреваемый взят под стражу", - проинформировали в полиции.
Подчеркивается, что по данному факту возбуждено уголовное дело и проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.
Подозреваемый на почве бытового конфликта нанес ножевые ранения бывшему зятю и скрылся с места происшествия. На его розыск был ориентирован весь личный состав полиции. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего", - добавили в полиции.
Ранее суд Мангистауской области приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Мангистау за покушение на убийство супруги.
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?